Sneeuw op het ooievaarsnest: is dat erg?

Het was een uniek plaatje deze dagen: op onze livestream van de ooievaarsnesten in Herwijnen lag sneeuw. Maar kijkers waren bezorgd: is dat niet erg voor de ooievaars?

Al een aantal jaar is via een livestream op het natuurplatform BuitenGewoon van Omroep Gelderland het wel en wee van broedende ooievaars te volgen. Maar nog niet eerder zagen we ze op een nest in de sneeuw. Dat is nu voor het eerst wél gebeurd. En dat roept bij kijkers van de livestream vragen op.

Piet van Andel van de ooievaarsopvang in Herwijnen vindt het een prachtig beeld, die ooievaars: voor velen het symbool van de lente, in de sneeuw. Hij kan zich ook niet herinneren dit zo eerder gezien te hebben.

Maar Van Andel stelt ons gerust. Het lijkt volgens hem wel of de beestjes het zwaar hebben, maar dat valt mee. "Ze kunnen best wel wat hebben. Het wordt een ander verhaal als er een laag van 10 centimeter zou liggen. Maar dit is geen probleem. Dit lukt ze."

De kou en de sneeuw hebben ook geen invloed op het broedproces, zegt Van Andel. De ooievaars regelen zelf de temperatuur. En dat doen ze heel eenvoudig, door steviger op de eieren te gaan zitten.

Eieren tellen

Op de livestream zijn vijf ooievaarsnesten te zien. In het voorste nest, dat linksvoor in beeld is, is te zien dat er vijf eieren in dat nest liggen.

