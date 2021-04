Stichting wil merk Montferland versterken

“Wij gaan zo breed mogelijk zorgen dat Montferland op de kaart wordt gezet”, zegt voorzitter Rob Vister van SMM over de ambitie. Reden voor de oprichting is dat de gemeente de marketing en promotie niet meer zelf wil verzorgen. De gemeentelijke VVV is opgeheven, terwijl SMM subsidie ontvangt. De stichting zet met name in op digitale kanalen. Met de bossen, recreatieplassen Stroombroek (Braamt) en de Nevelhorst (Didam) en de historische binnenstad van ’s-Heerenberg ziet voorzitter Vister voldoende plekken om de markt mee op te gaan: “Het is wel bekend, maar nog niet bekend genoeg.” De korenbloem wordt de beeltenis van de nieuwe stichting.



De kracht van het merk Montferland laat volgens de voorzitter te wensen over. “Als je op een beurs staat, merk je dat Montferland niet bekend is", geeft Vister aan. "In het algemeen zien ze in het westen Montferland als de Achterhoek.” Hoewel Vister de gemeente niet als Achterhoek in de markt wil zetten, wil hij wel profiteren van de sterke merknaam en de samenwerking zoeken met organisaties in omliggende streken. Zo krijgt het fysieke toeristisch informatiepunt in ’s-Heerenberg een hele afdeling over de Achterhoek. “Dat is het minste dat we kunnen doen, maar we willen ook op projectmatige basis samenwerken”, zegt de voorzitter.



Over de grens

De stichting ziet naast regionale samenwerking in Nederland ook kansen over de grens. Met Europese subsidiemogelijkheden wordt gekeken of er onder meer grensoverschrijdende wandel- en fietsroutes kunnen komen. “Emmerich is ondanks de Rijnpromenade op dit moment niet echt de place to be, dus daar kunnen we aandacht aan besteden”, aldus Vister, die onder meer kansen ziet met de Eltenberg en Schenkenschans. “Er zijn mogelijkheden genoeg.”