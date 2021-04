Moederkoe 'roept' weggelopen kalf

Het weggelopen lakenvelder kalf uit Hulshorst houdt de gemoederen goed bezig. Dinsdagmiddag liep het twee maanden oude kalfje weg, terwijl de boer de stal aan het uitmesten was. De familie van de boer heeft in de nacht van dinsdag op woensdag de omgeving uitgekamd, maar helaas nog niks gevonden. De boer zelf is erg emotioneel.

De moederkoe is woensdag nog steeds aan het 'roepen' naar haar kind. Het zwart-witte kalf drinkt ook nog elke dag melk bij de moeder. Een van de laatste plekken waar hij gezien is, is bij Kasteel de Essenburgh bij Hierden. Het dier heeft een behoorlijke afstand dus al afgelegd.

Mocht het kalfje gezien worden, raadt de boer aan om rustig met hem om te gaan. Hij is inmiddels heel gestresst. “Het dier moet moe gemaakt worden, voordat hij gepakt kan worden”, laat de boer weten. Zodra het kalf gevangen is wordt verzocht om hem vast te houden of in een schuurtje onder te brengen totdat de boer arriveert. De boer is te bereiken op 0646471425.

