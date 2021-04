Jarino zoekt slaginstrumenten voor zijn muziekgroep

De muziekgroep is onderdeel van Get a Grip. Dat is een mediabedrijf waar jongeren leren radio maken: "jongeren van 16 tot 30 jaar die om wat voor reden ook vastgelopen zijn in het onderwijs of niet mee kunnen werken, zijn welkom hier", vertelt Jaap Pieterse. Hij is leermeester bij Get a Grip en begeleidt de jongeren.

Meer zelfvertrouwen

Naast het radio maken zijn de jongeren zelf vorig jaar gestart met Music is my soul: "Veel mensen vinden het niet prettig om te praten, dat is is niet erg. Bij ons hoef je niet te praten, laat je gitaar of keyboard maar spreken", zegt Jarino.

De muziekgroep Music is my Soul die hij mede heeft opgezet, is voor Jarino - maar ook voor de anderen - een belangrijke plek geworden waar ze meer zelfvertrouwen krijgen. "Je ziet de jongeren op bloeien", legt Jarino uit.

Eigen nummer

Vorig jaar deed Jarino op Radio Gelderland in Gelderland Helpt al een oproep, omdat ze toen op zoek waren naar instrumenten voor de muziekgroep. Dat leverde direct hele leuke reacties op, waardoor ze vrij snel konden starten.

Maar inmiddels zijn er meer jongeren bijgekomen en willen ze graag uitbreiden. Ze hebben inmiddels een andere ruimte, waar ze hun eigen opnamestudio willen realiseren. Aan ambities ontbreekt het niet, want voor Jarino is het project pas geslaagd als ze hun eigen nummer hebben opgenomen.

Oproep

Maar voor het zover is, hebben ze nog wel wat hulp nodig en dus hopen ze via Gelderland Helpt aan extra slaginstrumenten te komen. "Maar ook spullen en materialen voor de studio die we aan het bouwen zijn zoals: microfoons, theaterspots, tapijt etc zijn welkom", laten Jaap en Jarino weten. Het volledige overzicht van wat er nodig is, vind je op de website van Gelderland Helpt.

Bekijk de reportage.





Gelderland Helpt is te vinden op:

www.gelderlandhelpt.nl

Facebook

Radio: elke werkdag om 11.40 en 16.20 uur en op zaterdag van 12.00-14.00 uur

TV: elke woensdagavond om 17.30 uur (elk uur herhaald). Gelderland Helpt is een platform van Omroep Gelderland waarbij hulp gevraagd en gegeven wordt. Door middel van radio, tv, internet en social media geeft Gelderland Helpt bekendheid aan de vragen, oproepen of het aanbod van Gelderlanders.