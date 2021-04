Hoge Veluwe wil dat populaire moeflon inheems wordt verklaard

In 1921 haalde parkdirecteur Anton Kröller een groep moeflons naar De Hoge Veluwe. De dieren waren bedoeld om de variatie aan dieren in het park te vergroten. In de afgelopen eeuw zijn de oorspronkelijk uit Corsica en Sardinië afkomstige wilde schapen tot de populairste dieren van het park gaan behoren. "Het is dan ook de tijd dat de moeflon erkent wordt als inheemse diersoort", zegt Jakob Leidekker van Nationaal Park De Hoge Veluwe. In het park leven nu zo'n 180 Moeflons,

Leidekker wijst ook op de belangrijke functie die moeflons in het park hebben voor het behoud van de heidevelden. De wilde schapen eten planten die tussen de heide groeien. Daarmee voorkomen ze dat de heide dichtgroeit en uiteindelijk verdwijnt. Elders op de Veluwe doen schaapskuddes hetzelfde werk, maar omdat deze schapen hier niet in het wild kunnen, leven is dat een stuk duurder.

Waar de wolf verschijnt, verdwijnt de moeflon

Sinds de komst van de wolf naar ons land heeft de moeflon er ineens een natuurlijke vijand bij. "Waar de wolf verschijnt, verdwijnt de moeflon", vertelt Leidekker. De wilde schapen hebben geen enkele kans om aan een hongerige wolf te ontkomen. Om die reden houdt de parkdirectie de wildpassages tussen het park en de rest van de Veluwe nu al bijna twee jaar dicht. We hebben met de provincie afgesproken dat de hekken opengaan, als ze een manier hebben gevonden om de wolf buiten het park te houden, aldus Leidekker. Mogelijk kan een inheemse status voor de moeflon helpen om de wolf te blijven weren uit het park.

Inheems of exoot?

"Een exoot is een soort die hier in het wild voorkomt, maar die zonder de hulp van de mens hier niet zou zijn geweest", legt Piet Bergers van de Zoogdiervereniging uit. Hij ziet de moeflon dan ook als een exoot. Er zijn ook diersoorten die lang geleden door mensen naar ons land zijn gehaald en die inmiddels toch de status van inheems hebben verworven. Uiteindelijk is het dan ook de politiek die bepaalt welke dieren een plek krijgen op de lijst van inheemse diersoorten. Dit zegt de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer erover: "De moeflon is hier ooit uitgezet, maar is een echte bergbewoner. De soort kwam hier oorspronkelijk uiteraard niet voor. De Partij voor de Dieren is er dan ook geen voorstander van om de moeflon op de lijst van inheemse diersoorten te plaatsen."

Moeflons op Wekeromse zand

Behalve in Nationaal Park De Hoge Veluwe leeft er ook een populatie moeflons op het Wekeromse Zand in Wekerom. Terreineigenaar Geldersch Landschap en Kasteelen zegt niet van plan te zijn om te vragen het wilde schaap de inheemse status te geven. "Het klopt dat de dieren het onderspit zullen delven als wolven het gebied binnenkomen. Daar is niet zoveel tegen te doen" zegt Claudine Bos van GLK in een reactie. "De waarde van de moeflons is vooral voor de beleving van het Wekeromse Zand door recreanten relevant."