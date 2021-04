Gouden tip leidt tot daders caravanbrand

De tipgever wil anoniem blijven, maar geeft aan beelden te hebben gezien die de daders zelf gemaakt hebben van de brand. “We denken dat het gewoon voor de lol geweest is”, vertelt Kevin Siebelink. De uitgebrande caravan was van zijn familie. Het is de bedoeling dat de schade wordt verhaald op beide verdachten. “De verzekering gaat hiermee aan de slag. We weten dat de man uit Hardenberg weer op vrije voeten is, nadat hij even heeft vastgezeten.”

De familie Siebelink had een beloning van 1000 euro uitgeloofd voor degene die de gouden tip gaf. Nu de daders bekend zijn, geeft het een stuk rust voor de familie. “Het voelt als gerechtigheid en dat het toch loont om er aandacht aan te besteden, samen met de beloning. Gelukkig is er niks ernstig gebeurd. Het had erger kunnen aflopen omdat er een gasfles bij de caravan stond. Je moet er niet aan denken dat deze was ontploft”, aldus Kevin.