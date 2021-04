BEKERKOORTS | Keepers Vitesse dromen van ultiem scenario: 'Beslissende penalty stoppen'

Keepers worden vaak Einzelgängers genoemd, buitenbeentjes die hun eigen gang gaan. Keiharde werkers ook. Remko Pasveer (37) kent de typeringen, maar kan zichzelf er niet helemaal in vinden. "Ja, wij worden wel eens gezien als de gekke mensen in het team, maar ik voel me juist heel erg onderdeel van de ploeg. Je traint wel vaker apart, maar zeker ook als aanvoerder hecht ik aan een sterk teamgevoel", zegt de doelman van Vitesse.

Geduld

Zijn collega Jeroen Houwen (25) heeft veel meer een rol op de achtergrond. De Limburger staat bekend als een bescheiden jongen, die natuurlijk ook zijn ambities heeft om Pasveer uit het doel te krijgen. Of hem op te volgen als de routinier besluit te stoppen. Niet voor niets verlengde Houwen onlangs zijn contract tot de zomer van 2023. "Natuurlijk is het frustrerend als je geen wedstrijden keept, maar ik zit goed in mijn vel en zal geduldig moeten blijven. Ik doe mijn best en zal nog harder moeten werken."

Extraverter

Pasveer spoort Houwen daar ook toe aan. Maar veel tips geven doet de Tukker niet. "Ik weet ook niet of dat direct veel uithaalt. Ik focus me in eerste instantie op het team en op de keeperstrainingen en voor wedstrijden werken wij samen als goede collega's. Dan moet ik gewoon de goede ballen krijgen. Jeroen is een rustig persoon en niet zo'n prater. Als hij wat extraverter zou worden, gaat hem dat zeker helpen in zijn ontwikkeling. Maar hij is zeker leergierig en doet ook zijn extra dingen in bijvoorbeeld de gym."

Pasveer is bij uitstek een topsporter die zichzelf keer op keer uitdaagt. Misschien wel in extreme vorm. Hij heeft het nodig om optimaal te kunnen presteren. De voormalig keeper van Heracles en PSV staat bekend als een trainingsbeest. Als het onderwerp ter sprake komt, volgt een gepassioneerd betoog.

Remko Pasveer stopt een penalty. Foto: BSR Agency/OrangePictures

Extra vermoeid

"Nooit heb ik er met de pet naar gegooid. Ik heb altijd iets extra's gedaan en daar heb ik nu profijt van. Ik kan daarom nog zeker een paar jaar door. Wel heb ik steeds meer ingezien dat het je ook gewoon resultaat oplevert. Dat je beter en fitter wordt. Om te slagen en iets in het voetbal te bereiken, is het de enige manier."

"Voor jezelf moet je daar dan weer een bepaalde chemie in vinden. Dat verschilt voor iedereen. Als ik voor een training nu niet anderhalf uur in de gym heb gezeten, voelt dat niet goed. Ik ben eraan verslaafd. Het zit in mijn systeem en ik moet het gewoon doen."

"Ik moet mezelf prikkelen. Soms daag ik mezelf zo uit dat ik extra vermoeid een veldtraining inga. Om de concentratie en focus dan vast te houden is moeilijker. Het vergt dan mentaal nog meer om een goede training af te leveren en ook in die situatie de ballen te pakken. Wat ik wel hoop is dat het aanstekelijk werkt en dat ik er andere jongens in meetrek."

De man zijn

Houwen is één van hen. Hij wordt als tweede doelman in de selectie echter mentaal nog zwaarder op de proef gesteld. Ook deze bekerfinale zal de Noord-Limburger vanuit de dug-out bekijken. "In mijn kop moet ik blijven volhouden dat mijn tijd nog wel komt", houdt Houwen zichzelf voor. "Dat is soms heel moeilijk en frustrerend, want je wil spelen. Het kan ieder moment gebeuren. Iedereen kan geblesseerd raken en dan moet je er direct staan en ben je de man", weet hij bijvoorbeeld van de wedstrijd onlangs tegen FC Twente waar Vitesse oppermachtig was.

Houwen keepte tegen FC Twente, Pasveer bleef uit voorzorg aan de kant. Foto: BSR Agency/OrangePictures

"Op dit moment doet Remko het hartstikke goed. Dus moet je de situatie accepteren en lukt dat ook beter. Op de trainingen probeer ik voor mezelf zo'n hoog mogelijk niveau te halen. We winnen allebei wel onze partijtjes. Gelukkig voel ik vanuit de club het vertrouwen. Ze zijn blij met me. Daarom hoefde ik ook niet verhuurd te worden", benadrukt Houwen.

Ontlading

En dus staat Houwen zondag in De Kuip voor zijn tweede bekerfinale met Vitesse. Hij is de enige speler uit de selectie van het seizoen 2016-2017 die er nu ook weer bij is. "Het is die ontlading die weer boven komt als ik eraan terugdenk. De goals van Ricky van Wolfswinkel en zeker die tweede. We wisten toen: hij is binnen. De voorbereiding was anders. Twee dagen voor de wedstrijd gingen we naar een hotel. In alles is dit iets bijzonders en zeker als het dan goed afloopt met ook nog zo'n feest in de stad."

De tand van Mertens

Als keeper van Heracles verloor Pasveer een bekerfinale tegen PSV. Dat was in 2012. Een memorabele wedstrijd voor de Tukker die bij de 2-0 van PSV hard in botsing kwam met Dries Mertens. De Belg raakte een tand kwijt die later in de schedel van Pasveer werd teruggevonden.

Ballen tonen

Ook nu weet Pasveer dat hij met Vitesse de underdog is. Ajax geldt als huizenhoog favoriet. Maar natuurlijk zijn er kansen voor de club uit Arnhem om het huzarenstukje uit 2017, toen met Eloy Room onder de lat, te herhalen. Pasveer kent de sleutel naar succes. "Het motto is om ballen te tonen. Lef hebben en uitstralen en de ballen durven op te eisen, want anders kom je echt niet ver. We zullen zeker ruimte krijgen tegen Ajax. Het is simpel, je zal wel voor de goal moeten komen en dat lukt ons het beste als we ons vrij voelen en daarin onze eigen keuzes maken."

Keepers kunnen zich, bijvoorbeeld in een strafschoppenserie, positief onderscheiden. Pasveer beseft dat hij geschiedenis kan schrijven nu hij in de bloei van zijn keepersleven is. "Ik ben normaal gesproken niet zo'n denker. Maar er zijn scenario's die zich in je hoofd afspelen. Ik heb die wedstrijd al een keer gespeeld. Een beslissende penalty stoppen. Ja, het visualiseren. Dat doe je wel eens."

Pasveer modieus gekleed in Enschede. Foto: OrangePictures

Terug uit Rome

"Een beker winnen is een flinke prijs, daarom moeten wij heel fit zijn en ontzettend scherp aan de start staan", vervolgt Pasveer. "We strijden zelfs nog op twee fronten en dat is natuurlijk prachtig. Je hebt zondag de kans om een prijs te pakken en dat is waar je het als topsporter voor doet. Ajax heeft een zwaar programma met de wedstrijden tegen AS Roma er nog bij. Zij komen donderdag terug uit Italië. Dat zou zomaar positief kunnen zijn voor ons."

