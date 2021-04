Horecaondernemer Martin zit er mentaal doorheen

Hüning heeft moeite zijn emoties de baas te blijven, als hij reageert op de plannen van het kabinet: "Waarom ons niet betrekken, terwijl wij al zo lang zeggen: wij kunnen het? Doe effe normaal, word wakker, rammel aan die deur", zegt hij.

De ondernemer hoopt op perspectief. "Dat is ook het grote probleem, dat je zo heen en weer geslingerd wordt. Dat je op een gegeven moment hoort: het mag wel. En over twee weken gaan we weer een uitspraak doen, of het wel of niet kan, als de cijfers maar iets oplopen. Maar wanneer is dan dat punt bereikt dat we zeggen: er moet nu wat gebeuren?"

Toegangstesten

Het kabinet maakte dinsdag een lijst bekend van evenementen en locaties, waar in april nog pilots gedaan worden met testbewijzen. Bezoekers moeten daar bij de ingang een bewijs laten zien van een negatieve coronatest. Daar is nog geen plan in opgenomen voor de openstelling van terrassen.

Hüning, naast ondernemer ook bestuurslid van de Gelderse afdeling van Koninklijke Horeca Gelderland, snapt dat niet: "Vanaf september is ons beloofd dat ze de horeca gaan bekijken: wat kan er wel, wat kan er niet? En wat gebeurt er? Van alles wordt meegenomen en de horeca wordt gewoon aan de kant gezet. Hé jongens, we gaan helemaal niets voor jullie doen."

Mentaal niet te trekken

Hüning gaat verder: "We trekken het niet meer. Kijk, financieel is het helemaal bagger. Maar mentaal hebben we echt wel een ding. Je wilt gewoon doen waar je goed in bent. Je mensen verzorgen en mensen die hier langskomen. Want mentaal doet dit zo erg pijn, dat is echt niet normaal."

Martin Hüning in gesprek met verslaggever Vera Eisink: