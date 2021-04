Ex-olympisch schaatskampioen Groothuis bouwde zijn eigen BMX-baan

"Ik heb karate gedaan en hardlopen, maar afgelopen jaar heb ik de passie voor het fietsen herontdekt. Niet op de racefiets, zoals ik als schaatser deed. Eerst mountainbiken, maar toen kwam er redelijk snel een BMX-je. Daarna gingen we eerst naar skateparks en naar Winterberg voor downhill-fietsen. Alles wat met fun-crossfietsen te maken heeft, pak ik aan", zegt hij.

In de boerderij van zijn ouders in Empe heeft Groothuis een BMX-baan gebouwd. Daar crosst hij nu rond, samen met zijn zoon Luuk. "Het is zo leuk dat ik deze hobby samen met mijn kinderen kan doen. Dat is het toffe eraan", legt hij uit. "Bij schaatsen draaide het er alleen om sneller te gaan, maar hier gaat het erom weer een nieuwe truc te leren. Die fietsbeheersing en door de lucht heen springen, dat vind ik echt tof."

Stefan Groothuis crosst samen met zijn zoon Luuk Foto: Omroep Gelderland

Groothuis bindt af en toe de schaatsen ook nog wel onder. "In februari, met echt natuurijs, was ik iedere dag op het ijs te vinden. En we hadden in het najaar het schaatsen op de ijsbaan ook weer opgepakt met de kinderen. Maar voor mezelf ga ik niet meer schaatsen. Ik volg het nog wel, maar ik zit er niet helemaal meer in. De top ken ik nog wel, maar degenen daarachter zijn voor mij vaak onbekende namen."

Timmeren

Qua professionele carrière is er ook veel veranderd. "Ik heb een soort sportschool hier en heb een tijdje bij De Feestfabriek en Grolsch gewerkt, de Zwarte Cross. En ik ben al snel in de bouw terecht gekomen. Ik timmer tegenwoordig. Complete woningbouw, met andere zzp'ers. We maken de woningen van de fundering tot en met de laatste pan. Dat is superleuk, daar vermaak ik me echt mee."

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Ook is Groothuis ambassadeur van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. "Ik spreek vaak met intermediairs, die tussen de mensen die de hulp nodig hebben en het Jeugdfonds in zitten. Dat zijn bijvoorbeeld leerkrachten op school, of mensen bij een sportclub. De mensen die signaleren waar de problemen bij de kinderen liggen. Die bemiddelen en zorgen ervoor dat de kinderen, die dat echt nodig hebben, weer kunnen gaan sporten. Je kunt heel veel niet in deze tijd, maar op sportgebied kan er nog heel veel wel nu. Nu is er ook de Lenteloop Challenge, die op poten is gezet mede ook om het Jeugdfonds te steunen. Heel mooi dat mensen passie halen uit hardlopen."

Stefan Groothuis als Olympisch kampioen Foto: Omroep Gelderland

Met zijn olympische triomf in 2014 op de 1000 meter is Groothuis niet meer zoveel bezig. "Een vriend van mij zegt altijd: als ik olympisch kampioen was, zou ik daar iedere dag als eerste aan denken. Dat heb ik niet. Maar de kinderen worden er zich nu meer bewuster van en zijn er wel trots op. Dat is dan leuk, maar het is niet zo dat het in het dagelijks leven heel veel naar voren komt."