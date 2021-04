Winter in april: grote delen van Gelderland bedekt onder laagje sneeuw

Meteoroloog Wouter van Bernebeek van Weerplaza kondigde het dinsdag al aan: op een enkele plek in Gelderland zou 3 tot 5 centimeter sneeuw kunnen vallen. Fotograaf Ab Donker schoot al in de vroege ochtend een foto in Buurmalsen, waar te zien is dat er een laagje sneeuw op de auto's en op het wegdek ligt.

In Groesbeek sneeuwde het om 7.10 uur nog flink en zijn de wegen in korte tijd glad geworden:

Dinsdagavond sneeuwde het al een tijdje flink door en in de nacht kwam daar op meerdere plaatsen nog wat bij. De temperatuur zakte in Deelen het stevigst, tot 2,1 graden onder nul. In het zuiden en oosten van Brabant en Limburg kan er in de ochtenduren nog een paar centimeter sneeuw bijkomen.

Ook in Arnhem-Noord ligt een laagje sneeuw in de tuinen:

Sneeuw in de tuin in Arnhem-Noord. Foto: Omroep Gelderland

En in Nijmegen was het ook raak in de straat.

Besneeuwde auto's in het Willemskwartier in Nijmegen. Foto: Omroep Gelderland

Tiel, Arnhem, Winterswijk en Buurmalsen: op veel plekken is sneeuw gevallen. De tekst gaat verder onder de foto:

Op meerdere plekken in de provincie is sneeuw gevallen. Foto: Bewerking Omroep Gelderland

In Gelderland komt de komende uren nog wat neerslag naar beneden. De sneeuwbuien in de vroege ochtend gaan op meerdere plaatsen over in een regenbui, omdat de temperatuur stijgt. Lokaal kan sprake zijn van hagel en natte sneeuw. De temperatuur komt op de meeste plaatsen niet boven de 7 graden uit.

Meerdere gemeenten hebben laten weten dat ze strooiwagens op pad hebben gestuurd. Oost Gelre, Zutphen, Apeldoorn, Lingewaard, Bronckhorst, Berkelland en Druten kozen ervoor om de gladheid te bestrijden met strooizout. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat zei dinsdag nog dat preventief strooien geen zin had, omdat de temperatuur van het wegdek daarvoor te hoog was. Wel monitorde Rijkswaterstaat.

Weerplaza waarschuwt mensen die woensdagochtend de weg op moeten. Lokaal kan het namelijk glad zijn.