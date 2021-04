Fors meer ondernemers gestopt: vooral horeca de dupe

Het aantal ondernemers dat is gestopt is vorig jaar fors gestegen. Ruim 129.000 bedrijven werden opgeheven, bijna 26 procent hoger dan het jaar ervoor. De meeste opheffingen vonden plaats in en rondom de steden Arnhem, Nijmegen, Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De coronacrisis speelde ongetwijfeld een grote rol bij de opheffing van de bedrijven. Zo moesten onder meer restaurants en cafés, kappers en sportscholen dicht en konden evenementen niet doorgaan. Sommige ondernemers stopten er zelf mee, voordat ze diep in de schulden belandden. Anderen zagen zich genoodzaakt het faillissement aan te vragen.

Dat er vorig jaar veel bedrijven stopten rondom Arnhem en Nijmegen, komt ook doordat daar veel ondernemers actief zijn in de zakelijke dienstverlening: een bedrijfstak waarin relatief veel opheffingen en oprichtingen plaatsvinden. In deze regio hielden vooral bedrijven in de informatie en communicatiebranche het voor gezien. Het gaat om bijvoorbeeld websitebouwers en bedrijven in webhosting.

In Arnhem/Nijmegen verdwenen vorig jaar 4105 bedrijfsvestigingen, ruim 6 procent van het totaal aantal vestigingen. Dat is een toename van het aantal opheffingen van ruim 26 procent ten opzichte van 2019. Ook op de Veluwe, in de Achterhoek en in Zuidwest-Gelderland steeg het aantal bedrijfsbeëindigingen ten opzichte van het jaar ervoor met bijna of ruim een kwart.

Recordaantal horeca-ondernemers gestopt

In de horeca was het aantal opgeheven vestigingen in 2020 landelijk gezien met vijfduizend hoger dan ooit. Het gemiddelde over de twaalf jaar daarvoor was vierduizend per jaar. Ook in Gelderland konden restaurants en cafés het niet langer volhouden.

Eigenaar Egbert van een lunchroom in Apeldoorn besloot om ermee op te houden: "Ik had een buffer om een half jaar door te gaan, maar op een gegeven moment houdt het op als er geen geld binnenkomt. Ik heb een gezin en moet ook m'n hypotheek betalen. Ik ben gestopt om een faillissement voor te blijven."

Inmiddels werkt hij als accountmanager bij een verf- en glasbedrijf. "Het liefst was ik in de voedingsindustrie gebleven, maar dat zat er even niet in. Het is een kwestie van omdenken", zegt hij.

Hij was lang niet de enige die er vorig jaar noodgedwongen mee ophield. Zo zagen de eigenaren van café The Move in Arnhem, jarenlang populair in de alternatieve scene, er door de coronamaatregelen geen brood meer in. Restaurant The Hunting Lodge in Rozendaal werd eind vorig jaar failliet verklaard. De tweede coronagolf en daarmee de verplichte sluiting was een te grote drempel voor de ondernemers.

Startende ondernemers

Niet iedereen ging gebukt onder de coronacrisis. Het weerhield sommige ondernemers er niet van een bedrijf te beginnen. Het aantal oprichtingen was vorig jaar in alle Gelderse regio's hoger dan het aantal opheffingen.