Openluchtmuseum, Doornroosje en enkele casino's doen mee aan coronatestevenement

Op de dag dat het RIVM bekendmaakte dat het aantal besmettingen deze week met zeven procent zakte, komt ook het kabinet met goed nieuws over het coronavirus. De komende periode start een pilot waarin je bij het laten zien van een negatieve coronatest een evenement of attractie kan bezoeken.

"Dat is heel goed nieuws", zegt een woordvoerder van het Openluchtmuseum. "We gaan 21, 22 en 23 april voor drie dagen open." Er zijn wel regels aan verbonden. Er wordt gevraagd een museum in de buurt te bezoeken, de reisbeweging zo kort mogelijk te houden en ook de 1,5 meter afstand moet in het museum gerespecteerd worden.

Alleen mensen met een museumjaarkaart mogen naar binnen, ze moeten zich laten testen. Als je online een reservering plaatst word je automatisch doorgestuurd naar een website waar je en afspraak kunt maken voor een gratis sneltest.

Deze attracties en evenementen zijn in Gelderland binnenkort enkele dagen beperkt geopend:

Jumpsquare 24 in Arnhem

Monkey Town in Apeldoorn

Marveld Recreatie in Groenlo

GelreDome kijken op groot scherm bekerfinale in Arnhem

Trainingsinstuif KNGU (turnen) in Wageningen

Gran Casino in Tiel

Jack's Casino in Duiven

Jack's Casino in Nijmegen

Eusebiuskerk in Arnhem

Musis en Stadstheater in Arnhem

Posttheater in Arnhem

Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem

Doornroosje in Nijmegen

Zakelijke bijeenkomst in Fletcher Apeldoorn

Zakelijke bijeenkomst in Bilderberg Oosterbeek

Doornroosje open

Ook Doornroosje gaat open. Op 25, 26 en 27 april klinkt er eindelijk weer live-muziek in het Nijmeegse poppodium. Een woordvoerder laat weten heel blij te zijn dat ze eindelijk weer even open kunnen en dat ze dat ook graag doen om het onderzoek te helpen. Op de drie dagen zijn er steeds 135 bezoekers welkom. Thijs Boontjes, Stippenlift en Pip Blom zullen er optreden.

De overheid doet deze pilots om te kijken of sectoren eerder open kunnen. Daarnaast onderzoeken ze ook of bezoekers vertrouwen hebben in het testsysteem, wat hun ervaringen zijn met het vooraf doen van een test en kijken ze of het allemaal goed te regelen is. De pilots richten zich niet op het veiliger maken van de sectoren. Daarover hebben de sectoren al afspraken gemaakt in zogenaamde corona-protocollen voor een veilige omgang op de werkvloer.

Het Openluchtmuseum heeft over die veiligheid eerder al nagedacht. Zo is er een vaste looproute en wordt de anderhalve meter gehandhaafd.

