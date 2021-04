Damesteam van Dynamo speelt volgend jaar in eredivisie

Het damesteam van SV Dynamo uit Apeldoorn speelt volgend seizoen weer in de eredivisie. De club had een aanvraag gedaan om weer op het hoogste niveau uit te komen.

Vanwege corona promoveren er dit jaar geen clubs vanuit de Topdivisie, daarom is er gekozen voor zogenoemde horizontale instroom. Dat houdt in dat alle teams die konden voldoen aan de eisen die worden gesteld, een licentieaanvraag mochten indienen om uit te komen in de eredivisie. SV Dynamo is één van de vier clubs die hier gebruik van heeft gemaakt.

'Apeldoorn als volleybalstad'

Een panel met experts heeft uiteindelijk besloten dat het damesteam van SV Dynamo volgend jaar weer op het hoogste niveau uitkomt. "Dit biedt natuurlijk perspectief voor talentvolle speelsters van de eigen club en uit de regio én zet Apeldoorn als volleybalstad sterker op de kaart", schrijft de club op haar website.

De vrouwen van Dynamo speelden eerder op het hoogste niveau van Nederland, maar door financiële keuzes kreeg het herenteam binnen de vereniging de voorkeur en werd het damesteam teruggetrokken uit de eredivisie.

De relatief jonge selectie van Dynamo heeft al een lange tijd niet gespeeld. De topdivisie, waarin ze het afgelopen seizoen uitkwamen, valt onder amateursport en ligt vanwege de coronacrisis stil. Toch is promotie voor de club een doel waar al lang naar gestreefd werd. "Het is jammer dat we dit niet via de sportieve weg hebben behaald, maar dat staat onze ambities niet in de weg."