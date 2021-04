Eremedaille niet langer een 'verplicht nummer' in Aalten

De uitreiking van de eremedaille in Aalten is niet langer voorbehouden aan de nieuwjaarsreceptie. Het college van Aalten kan op een in haar ogen gepast moment een inwoner van Aalten verrassen met de eremedaille van de gemeente.

De fracties in de gemeenteraad van Aalten hebben daar dinsdagavond vrijwel volledig mee ingestemd. Alleen GemeenteBelangen en D66 twijfelden nog over het schrappen van een adviescommissie en kunnen over twee weken tijdens de besluitvormende raad het besluit eventueel nog aanvechten.

Het college kwam met het voorstel omdat er de laatste jaren soms weinig mensen werden voorgedragen voor de eremedaille, die op 7 juli vorig jaar nog werd uitgereikt aan raadslid Henk Meerdink, die destijds na 42 jaar afzwaaide uit de lokale politiek.

Minder voordrachten

De eremedaille in Aalten werd in 2013 geïntroduceerd en Bert Berghoef was de eerste burgemeester van Aalten die de medaille en de bijbehorende oorkonde elk jaar tijdens de nieuwjaarsreceptie mocht uitreiken. Jaarlijks bekeek het college met een adviescommissie de voordrachten en zocht een kandidaat uit die de eremedaille mocht ontvangen.

Het aantal voordrachten nam echter af en daarom stapt het college af van een vast moment om de eremedaille uit te reiken. Die kan nu op een elk daartoe geschikt moment worden opgespeld bij bijvoorbeeld een man of vrouw met verdiensten voor de samenleving in Aalten.

'Bijzonder eerbetoon zijn'

Het college grijpt het moment aan om de lat voor de kandidaten hoger te leggen. "We hebben geen vast moment meer en het kan zijn dat we een jaar overslaan", verklaarde burgemeester Anton Stapelkamp tijdens de oordeelvormende raadsvergadering.

"Het moet geen verplicht nummer worden, dan haal je de status er vanaf. Het moet een bijzonder eerbetoon zijn voor iemand die zich in hoge mate verdienstelijk heeft gemaakt voor de samenleving óf iemand die nationaal of internationaal een bijzondere prestatie neerzet. Stel dat Gesink de Tour wint. Hij woont niet meer hier, maar dat is zo'n moment."

Stapelkamp beaamde dat ook organisaties in aanmerking komen voor de eremedaille en op de adviescommissie wordt geen beroep meer gedaan. Het college maakt zelf de keuze. "Dat is ook een kwestie van vertrouwen", stelde Stapelkamp. "De laatste keer, met de heer Meerdink, hebben we hem de eremedaille uitgereikt zonder de commissie het te vragen. Daarna kregen we van de commissie de complimenten. We gaan als college verstandig en selectief te werk."