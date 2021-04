'Hier hebben we een uitzonderlijke situatie', Aalten zit in de maag met de Duitse regels

In een gemeente als Aalten is dat het geval. Wie er al wat langer woont, weet niet beter dan dat hij vaak tankt en boodschappen doet bij de oosterburen van Suderwick. Tot dinsdag kon dat probleemloos. Ja, het officiële advies was om na thuiskomst in Nederland tien dagen in thuisquarantaine te gaan, maar welke inwoner van de grensstreek deed dat nu werkelijk?

De kaarten liggen inmiddels iets anders. Nu bestaat de kans dat de Duitse politie Nederlanders na het boodschappen doen in Bocholt staande houdt en hen vraagt een negatieve coronatest te laten zien. Als zo'n test makkelijk te krijgen was, was het nog te overzien.

De GGD neemt zo'n test echter alleen af bij serieuze gezondheidsklachten, dus zijn de inwoners van de gemeente Aalten en omgeving aangewezen op commerciële teststraten. Die vragen tientallen euro's voor een test, die vervolgens 48 uur geldig is. Twee keer per week een commerciële test regelen is een kostbare aangelegenheid én tijdrovend.

Ingewikkeld en ingrijpend

"Het is natuurlijk heel ingewikkeld en heel ingrijpend", zegt burgemeester Anton Stapelkamp van Aalten. "Aan beide zijden van de grens wonen mensen met een andere nationaliteit: in de gemeente Bocholt wonen rond de 900 mensen met de Nederlandse nationaliteit en in de gemeente Aalten wonen zo'n 300 Duitsers. Die hebben over en weer heel veel contacten."

In de grensgemeenten zijn huwelijken tussen Duitsers en Nederlanders geen unicum; mensen wiens familie een paar kilometer verderop woont - maar wel over de grens. Bovendien gaan, zo zegt Stapelkamp, gaan vijftig kinderen dagelijks vanuit Duitsland naar een Nederlandse basisschool. En zien heel wat Nederlanders die net over de grens wonen een Nederlandse huisarts aan de andere kant.

Met de complexiteit van Dinxperlo en Suderwick is geen rekening gehouden toen het beleid werd gemaakt, denkt de burgemeester. "En dat snap ik wel, daar kun je ook geen regels op bedenken. Maar ik hoop op enige coulance en begrip aan Duitse zijde. Al zullen we ons wel aan die regels moeten houden."

Complexe regels

Die regels zijn soms lastig te begrijpen. Wie als chauffeur in de transportsector werkt en naar Duitsland moet, mag 72 uur in Duitsland zijn zonder zich te laten testen. Wil diezelfde chauffeur over de grens een kaiserbroodje kopen bij de Duitse bakker - een niet-noodzakelijke reis -, dan kan hem dat een boete opleveren.

Woon je als Nederlands gezin in Duitsland en breng je je kinderen naar de basisschool in Nederland? Niets aan de hand, maar je kind moet (als het 6 jaar of ouder is) wel een negatieve coronatest kunnen laten zien. Dat zou in praktijk betekenen dat die kinderen zich tweemaal per week moeten laten testen. Een kostbaar en logistiek uitdagend grapje. De Duitse regels zijn er niet klip en klaar over en dat laat ruimte voor veel vragen.

Bovendien werden de regels vrij plots aangekondigd. Burgemeester Stapelkamp van Aalten heeft zich maandag naar eigen zeggen direct gericht tot de verantwoordelijken in Bocholt en Kreis Borken. "Maar ook daar is nog niet overal helderheid te krijgen. Ik begrijp natuurlijk heel goed de oproep om alleen naar Duitsland te gaan als het echt noodzakelijk is. Tegelijkertijd hebben we in Dinxperlo een heel uitzonderlijke situatie. Inwoners van Dinxperlo en Suderwick zijn zo met elkaar verweven, niet voor niets heet het Dinxperwick, dat je hier niet echt van een grens kunt spreken."

Niet mopperen

Toch, zo weet ook Stapelkamp, is klagen over de ontstane situatie niet fair. "We kunnen mopperen op die Duitse maatregelen, maar we hebben het ook over onszelf afgeroepen. In de gemeente Aalten zijn de besmettingscijfers drie, vier keer zo hoog als in Bocholt. En in Dixperlo is het zelfs nog hoger."