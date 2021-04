Bezwaren tegen Montferlandse wasservice

"De service is gestart zonder vooronderzoek", aldus Erica Stinissen, cliëntondersteuner en bezwaarmedewerker bij Jurist Wevers. "Cliënten zijn vooraf niet bezocht om te kijken of de was- en strijkservice past bij de persoon." Volgens de cliëntondersteuner en bezwaarmedewerker is de gemeente Montferland al sinds 2017 bezig met het onderzoeken van een nieuwe was- en strijkservice: "Dat is lang genoeg om per cliënt te kijken of de service passend is of niet."

Volgens Stinissen vindt dat onderzoek nu alsnog plaats en zijn er al een aantal situaties teruggedraaid: "Zo zijn er cliënten die voorheen dertig minuten voor de was kregen, maar nu een uur huishoudelijke hulp moeten inleveren. Dat kan niet." Cliënten krijgen een beschikking en vervolgens een besluit van de gemeente Montferland: "Als wij die wasvoorziening toekennen doen we dat binnen de kaders van de Wmo", vertelt de senior beleidsadviseur van Montferland. "Als een klant van mening is dat wij die wet niet goed hebben toegepast kan bezwaar gemaakt worden."



De eerste bezwaren gaan volgens Stinissen deze maand nog naar de gemeente: "Daarmee geven we de gemeente de kans om het op te lossen." Tijdens een hoorzitting kan de jurist dan toelichten waarom de was- en strijkservice niet passend is voor de cliënt. Daarop komt een advies van de bezwarencommissie. "Als het advies in ons voordeel uitvalt, dan betekent dat meer uren voor de huishoudelijke hulp en blijft de was thuis uitgevoerd worden", vertelt Stinissen. Als het besluit niet in het voordeel van de cliënten uitpakt gaat Jurist Wevers met de zaak naar de rechtbank: "We doen alles wat er gedaan moet worden om de situatie voor de cliënt terug te draaien."



Schrijnende situaties

Volgens de cliëntenondersteuner en bezwaarmedewerker ontstaan er schrijnende situaties door de nieuwe wasvoorziening: "Ik heb een dochter van een cliënt gesproken waarbij de wasmachine vaak twee keer per dag draait omdat er 's nachts een ongelukje is gebeurd." Volgens Stinissen zijn er meer voorbeelden te noemen, zo sprak zij een zuurstofafhankelijke cliënt: "Voor haar is het belangrijk dat de woning stofvrij is. Nu krijgt zij nog maar twee keer per week tweeënhalfuur huishoudelijke hulp, dat is veel te weinig." Volgens Stinessen zijn er daarnaast nog bezwaren over de manier waarop de wasservice wordt uitgevoerd: "Er zijn ook cliënten die allergisch zijn voor bepaalde wasmiddelen, daar wordt geen rekening mee gehouden."