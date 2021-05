Geen saaie vitrines, maar een tijdmachine en pratende botresten

Het museum is het levenswerk van amateurarcheoloog en -historicus Herman Schepers (1935 - 2019), die zijn enorme verzameling bodemschatten en historische voorwerpen in de wijde omgeving van Eibergen vond. Het museum geeft een boeiend inzicht in de geschiedenis van de Achterhoek, van de prehistorie tot nu.

"Maar", geeft Jokes Reijgersberg van Museum De Scheper toe. "Het is ook een beetje verouderd. Sinds 1994 is er niks meer veranderd aan de presentatie van de collectie en het is een beetje een passief museum. Bezoekers willen tegenwoordig actiever zijn, ze willen een museum ervaren."

Eibergen aan zee

En daarom geeft archeoloog Norbert Eeltink de afdelingen geologie en archeologie een frisse make-over. Bezoekers krijgen geen saaie presentatie meer van spullen in een vitrine, ze gaan de geschiedenis actief beleven. Zo kun je op de afdeling geologie in een tijdmachine stappen, die je miljarden jaren terugbrengt naar de oerknal en je van daaruit via landverschuivingen, overstromingen en ijstijden meeneemt naar het huidige Eibergen. Zo komen bezoekers te weten dat Eibergen ooit aan zee lag. Dat is nu nog te zien aan de zout- en kalklaag in de bodem.

Presentator Bas Steman gaat in de tijdmachine. Foto: Omroep Gelderland

Germaanse botresten

Ook de afdeling prehistorie krijgt een opfrisbeurt. Herman Schepers doet op elfjarige leeftijd zijn eerste opgraving op een Germaans urnenveld in de Achterhoek. Hij vindt een kapotte urn met de botresten van een Germaan, die hij jaren op zolder bewaart. In de jaren zeventig weet Schepers ook de hand te leggen op een prehistorisch potje, dat in de buurt van Neede is gevonden. Het is gemaakt door het Trechterbekervolk, dat 5000 jaar geleden de hunebedden in Drenthe bouwde. Dit potje is het pronkstuk van de prehistorische collectie, samen met de hamerbijl die het museum onlangs heeft verworven. Met QR-codes komen de voorwerpen straks tot leven op je mobiele telefoon. Jokes Reijgersberg: "Misschien staat er straks wel een urn met botresten tegen je te praten."

Museum de Scheper heeft onlangs deze hamerbijl aan de collectie toegevoegd. Foto: Omroep Gelderland

“Misschien staat er straks wel een urn met botresten tegen je te praten.” Foto: Omroep Gelderland

Muntschat

Tenslotte komt er een moderne presentatie over Eibergen in de middeleeuwen en daarna. Jokes Reijgersberg: "Eibergen was vroeger een grote handelsplaats, dat kun je zien aan deze muntschat."

De zilveren en koperen munten zijn in 1980 gevonden in het naburige Haarlo. Ze zijn ruim zevenhonderd jaar oud en komen uit verschillende delen van Noordwest-Europa. Dat duidt op een levendige handel. Eibergen lag in de middeleeuwen dan ook aan handelswegen over de weg en het water. Het had zelfs een gracht om ongewenste indringers tegen te houden en daarmee had de nederzetting alles in zich om een echte stad te worden. Die ontwikkeling is uiteindelijk in de kiem gesmoord. Mogelijk omdat de waterspiegel daalde door het afgraven van veen. Daardoor viel de gracht droog en was Eibergen niet meer te verdedigen.

De nieuwe afdeling geologie is klaar, de prehistorie en de middeleeuwen volgen later in het jaar, maar de rest van de collectie is ook zeker het aanzien waard. Zodra de musea weer open mogen, zijn bezoekers weer welkom in Museum de Scheper.

Bekijk hier de reportage.