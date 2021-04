Eén school dicht door corona, andere melden minimaal aantal besmettingen

Een rondje langs diverse scholen in de gemeente Nunspeet resulteert in wisselende uitkomsten wat betreft besmettingen en de gevolgen van corona. Zo is de Franciscusschool in Nunspeet al een week dicht nadat er positieve coronatesten zijn geconstateerd.

“Ondanks alle maatregelen die we nemen op school, sijpelt er dan toch een positieve test de school in. Groepen gaan in quarantaine maar de personele bezetting is ook minder vanwege de testen die gedaan moeten worden. Mensen zijn heel erg voorzichtig en dat waardeer ik ontzettend”, aldus directeur Andy Vos. Op de Franciscusschool is meteen het thuisonderwijs weer ingegaan. Eind van deze week hopen ze de schooldeuren weer open te doen.

Directeur Albert Magré van de Da Costaschool in Nunspeet laat weten dat er wel wisselend een groot aantal kinderen ziek zijn, variërend tot acht leerlingen. In Elspeet zijn op de Da Costa beduidend minder zieken te melden.

Alle scholen hebben de nodige voorzorgsmaatregelen genomen en hanteren een streng hygiëneprotocol. Zo ook op de ds. C. de Ridderschool. “We hebben waar mogelijk cohorten geplaatst, aan de raamkant, in het midden en aan de gangkant van de lokalen”, vertelt directeur Jaap den Hertog. Verder laat hij weten dat er weinig ziekte is. “In de hele periode van een jaar tijd heeft één keer een meester corona gehad en een juf rond de kerst. We hebben gelukkig geen klassen naar huis hoeven te sturen.”

Op zowel De Wingerd als De Arend is geen uitval geweest en kan de school gewoon draaien. “Een enkele keer dat er sprake is geweest van leerlingen in quarantaine, maar verder niet”, meldt medewerker Reintje Mulder.