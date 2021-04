Breedlipneushoorntje geboren in Burgers' Zoo

De neushoornmoeder ontwikkelde in Zweden geen cyclus. Dat kwam waarschijnlijk omdat ze daar samenwoonde met haar dominante moeder. Dat kan leiden tot sociale hormonale onderdrukking, aldus de biologen van Burgers' Zoo. Sinds het vrouwtje in Arnhem is baart zij met succes jongen.

De breedlipneushoorn is na de olifant het grootste landdier. Het is ook de grootste van alle vijf nog voorkomende neushoornsoorten. De neushoornstand gaat in het wild hard achteruit, omdat er op de dieren wordt gejaagd. In Europa loopt in 84 dierenparken een fokprogramma voor breedlipneushoorns. Per jaar worden er in heel Europa tien tot vijftien dieren geboren. De Arnhemse dierentuin behoort tot de succesvolste neushoornfokkers.

