Plannen om arbeidsmigranten onder te brengen in Deelen

Er komen wellicht arbeidsmigranten op de Kop van Deelen wonen. Een verzoek daarvoor ligt bij de gemeente Ede. Eind deze of volgende maand moet meer duidelijkheid zijn over de plannen.

De Kop van Deelen is een voormalige locatie van jeugdzorginstelling de Hoenderloo Groep. Die sloot vorig jaar zomer de vestigingen in Hoenderloo en Deelen. Volgens een gemeentewoordvoerder is er een aanvraag gedaan voor een omgevingsvergunning om op die laatste locatie arbeidsmigranten onder te brengen. Daarvoor moet de gemeente wel afwijken van het bestemmingsplan.

Wonen toch toestaan

In een bestemmingsplan is vastgelegd wat er wel en wat niet mogelijk is op een stuk grond. Zo hebben sommige stukken land de bestemming 'wonen' en ander 'zorg'. In dit specifieke geval kan de gemeente Ede beslissen de gebouwen op het terrein in Deelen een andere functie toe te wijzen (wonen), ook al is dat niet wat het bestemmingsplan toelaat.

Of de gemeente dat ook gaat doen, is nog de vraag. Dat hangt af van veel factoren, zoals natuur, verkeer en landschap, laat de woordvoerder weten. Ede heeft in eerste instantie tot 22 april de tijd om een beslissing te nemen, maar kan dat met zes weken verlengen.

Wie de aanvraag deed om de arbeidsmigranten in Deelen te huisvesten, is niet bekend.