Verdachte moord Naomi hoort 20 jaar tegen zich eisen

De twee zouden volgens de verdachte een geheime seksrelatie hebben gehad. Die dreigde uit te komen, nadat ze zwanger was geworden. De 46-jarige verdachte uit Rheden bekent, dat hij vorig jaar augustus op Naomi heeft geschoten in haar woning. Ze werd door 4 kogels getroffen. De verdachte zegt dat dat in een opwelling is gebeurd. Toen zijn vrouw van de relatie op de hoogte was en Naomi zijn dochter een bericht stuurde, reed hij naar haar huis. "Als een briesende stier stormde hij naar boven," aldus een onderbuurman van Naomi. Toen de verdachte Naomi hoorde zeggen dat zij zijn gezin niet met rust zou laten, werd het hem "zwart voor de ogen", trok hij zijn pistool en schoot met afgewend hoofd."

"Naomi moest gewoon dood"

De officier van justitie gelooft dat verhaal niet. Zij denkt dat verdachte en Naomi een gewone relatie hadden, toen ze zwanger werd. En de verdachte zou weldegelijk van plan zijn geweest Naomi te vermoorden, toen hij naar haar toe reed. Het OM eiste vandaag dan ook 20 jaar cel voor de moord. "Hij heeft haar op een harteloze manier vermoord. De wijze doet denken aan een executie. Ze moest gewoon dood. Verdachte wist dat Naomi een alleenstaande moeder was. Hij heeft zich geen moment om het lot van de kinderen bekommerd. Met de moord heeft hij ook het ongeboren kindje, waarvoor al een naam bedacht was, geen kans gegeven om te leven. Dat werkt strafverzwarend. Hij heeft kil en harteloos beschikt over leven en dood", aldus de officier.

'Ik zou het liefste ook dood zijn'

Bij aanvang van de zaak las de man een verklaring voor. De verdachte zei dat het hem uit het diepste van zijn hart spijt. Dat hij de moeder van twee dochters uit hun leven heeft weggerukt.

De Rhedenaar hoopt dat ze hem kunnen vergeven. Hij zegt dat als hij het terug kon draaien, hij dat zou doen. "Ik zou het liefste ook dood zijn. Ik draag het iedere dag mee. Ik ga nog een zware tijd tegemoet, omdat ik er iedere dag mee moet leven."

"Ik mis mama"

Namens de 2 dochters van het slachtoffer werd een tekst voorgelezen in de rechtszaal. "Ik mis mama Ik voel me raar, want zonder mama is het raar. Ik vond het fijn dat mama mij knuffels gaf en goed voor mij zorgde. Waarom moest je dit zo doen? Je had ook met mama kunnen praten. Je moet maar heel goed nadenken over wat je hebt gedaan. Ik moet er echt heel erg veel om huilen. Eigenlijk moet je een papier pakken en daar op schrijven: Het spijt me dat ik dit gedaan heb.

Verslaggever Jeroen Mäkel is in de rechtszaal. Hij houdt een liveblog bij.