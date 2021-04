Kans op gladheid dinsdagnacht, strooiwagens staan klaar

Reden voor Rijkswaterstaat om klaar te staan met strooiwagens. "Als het moet, kunnen we heel Nederland binnen twee uur met een laagje zout bestrooid hebben", zegt een woordvoerder.

"Na middernacht tot woensdagochtend 07.00 uur geldt code geel. Er is een kleine kans dat dit code oranje wordt, maar grotere kans dat het code geel blijft", zegt een KNMI-woordvoerder. Bij code geel hoort de waarschuwing dat er plaatselijk kans is op gladheid, met het advies het rijgedrag aan te passen.

'Kans dat we moeten strooien'

Ook Rijkswaterstaat bereidt zich voor op winterse buien in de nacht en vroege ochtend. "Vannacht zouden er opklaringen kunnen komen, op een nat wegdek kan dat voor gladheid zorgen. Dan zorgen we dat er daarvoor zout op de weg ligt. Er is dus een kans dat we moeten gaan strooien", aldus een woordvoerder.

"Net als vandaag zie je dat er in korte tijd veel hagel kan vallen, dan heb je een wit wegdek. Een kwartier later kan dat alweer gesmolten zijn, maar op moment dat het valt, is het glad. Dan moet je goed opletten", klinkt het vanuit Rijkswaterstaat. De strooiwagens komen vannacht 'met één druk op de knop' in actie als er kans is op ijzel en wanneer het wegdek droog is, maar er een sneeuwbui aankomt.

'Houd het weer in de gaten'

De voorspellingen zijn voor de ANWB ook nog geen reden om weggebruikers te alarmeren. "We raden mensen wel aan het weer in de gaten te houden voor ze de weg op gaan", zegt filelezer Erwin de Hart. Ook hij wijst erop dat het weer zomaar om kan slaan met die buien, en dat weggebruikers daarop bedacht moeten zijn. "Er geldt nog geen code oranje, maar houd er rekening mee dat het zicht slecht kan zijn en je reis daardoor langer duurt."

Woensdagochtend begint de dag bewolkt met kans op een regenbui en is de temperatuur ongeveer 4 graden. De sneeuw trekt snel weg en vervolgens breekt de zon af en toe door. Er valt ook nog af en toe een regen- of hagelbui. Tijdens een pittige bui is ook natte sneeuw mogelijk.

