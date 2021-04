55 jaar Dukenburg, de wijk zit vol historie

Hette Morriën komt begin jaren zeventig met haar gezin in Dukenburg wonen, dan een splinternieuwe wijk. Omdat de bevolking van de stad blijft stijgen, zijn er tienduizenden nieuwe woningen nodig. Die worden gepland aan de andere kant van het Maas-Waalkanaal. Stedenbouwkundige A. Olivier ontwerpt een ‘woonstad in het groen.’ De bouwwerkzaamheden beginnen in 1966 en op 27 februari 1967 betrekken de eerste bewoners hun nieuwe huizen.

IJzeren kogel

Mevrouw Morriën woont inmiddels al vijftig jaar met veel plezier in Dukenburg en heeft gezien hoe de wijk zich heeft ontwikkeld in die tijd, maar ze is vooral heel benieuwd naar de geschiedenis van de eeuwen hiervoor. Een buurman vond namelijk een flinke ijzeren kogel in zijn tuin, waar komt die vandaan? Archeoloog Joep Hendriks van de gemeente Nijmegen weet te vertellen dat het om een historische kogel gaat, die hier waarschijnlijk enkele eeuwen geleden is afgevuurd. Dukenburg barst namelijk van de geschiedenis.

De kogel die in Dukenburg gevonden is Foto: Omroep Gelderland

Op deze plek lag vanaf de middeleeuwen landgoed Dukenburg (ook wel Duckenbourg, Duckenburg en Dukkenburg genoemd) met daarop een kasteel. Het slot is in de afgelopen eeuwen meerdere keren bezet geweest door verschillende buitenlandse troepen en er is ongetwijfeld flink gevochten. In 1473, tijdens het beleg van Nijmegen, heeft Karel de Stoute zelfs een tijd op het kasteel doorgebracht. Dat er een kogel in de bodem is gevonden, is dus niet zo vreemd.

Grand Canal met Parijse allure

Het kasteel wordt in de eeuwen daarna meerdere keren deels afgebroken, afgebrand, herbouwd en weer afgebroken. Het enige wat nu nog van het landgoed te zien is, zijn de 17de-eeuwse oprijlaan, de oranjerie en een waterpartij in de wijk Meijhorst.

In 1688 wordt Willem van Schuylenburg de eigenaar van Huis Dukenburg. Hij laat een oprijlaan naar zijn landhuis aanleggen, deze is nu nog herkenbaar als de huidige Oude Dukenburgseweg. Zijn zoon laat later het oude huis afbreken, met het idee om er een nieuw landhuis op te zetten, maar daar komt niks van terecht. Wel komt er een oranjerie en laat hij een kanaal graven, naar voorbeeld van het Grand Canal in de kasteeltuin van Versailles bij Parijs. Het kanaal wordt bij de aanleg van het moderne Dukenburg in de jaren '60 doorkliefd met een weg en flatgebouw De Schuylenburg. Maar de restanten van het kanaal zijn, samen met een deel van de oorspronkelijke oranjerie tot op de dag van vandaag te bewonderen.

De Oranjerie nu Foto: Omroep Gelderland

Op de plek van het oude kasteel staat nu een flat. Toen deze in de jaren zeventig werd gebouwd hebben enkele buurtbewoners in de grond resten van serviesgoed gevonden. Deze liggen zorgvuldig uitgestald in een vitrine in het wijkcentrum Meihorst, als stille getuigen van de rijke geschiedenis van landgoed Dukenburg.

