Ouders overleden Gerjan: 'Ongelofelijk dat designerdrug 3-MMC nog niet verboden is'

Het is zaterdag precies een half jaar geleden dat Gerjan van 't Hul uit Wezep uit het leven stapte na het gebruik van 3-MMC. En al bijna net zo lang strijden zijn ouders Gerrit en Bea voor een verbod op de nu nog legale designerdrug. Meerdere brieven gingen al richting de staatssecretaris. Ook waarschuwden ze andere ouders voor de risico's. Maar nu blijkt dat een verbod op designerdrugs en lachgas nog zeker een jaar op zich laat wachten, zijn ze boos en uit het veld geslagen. "Ongelofelijk en onvoorstelbaar."

"Het was toen ook een zaterdag en ook de tiende van de maand", vertelt Gerrit van 't Hul. "Het is komend weekend precies een half jaar geleden, maar we staan er nog elke dag mee op en gaan er 's avonds weer mee naar bed."

Keihard onderuit

Het verlies van Gerjan heeft het leven van het gezin Van t Hul onherroepelijk veranderd. Voor zijn dood ging het al een tijdje niet goed met hem. Op zijn achttiende werd ADHD geconstateerd. Gerjan ronde een mbo-opleiding af, maar een geschikte baan vinden, wilde niet zo lukken.

Om rustiger te worden blowde hij weleens, maar op een gegeven moment ging hij ook harddrugs gebruiken en de legale designerdrug 3-MMC, vertellen zijn ouders eind november. "3-MMC was relatief goedkoop en makkelijk te krijgen."

3-MMC is een amfetamine-achtige stof. Gebruikers omschrijven het effect als een combinatie van cocaïne en xtc. Volgens het Trimbos-instituut word je er energiek en euforisch van, krijg je meer zelfvertrouwen en heb je meer zin in sociaal contact. Het wordt ook wel poes of miauw miauw genoemd.

De drug beurde hem op, maar haalde hem ook keihard onderuit als het spul was uitgewerkt. Toch bleef hij gebruiken: 3-MMC is zeer verslavend. Gerjan kreeg psychoses en zakte steeds verder weg, tot groot verdriet van zijn ouders en zus. Hulpinstanties konden hem niet goed helpen.

Van een gedwongen opname komt het niet, want in de vroege ochtend van 10 oktober stapt Gerjan uit het leven. Volgens zijn ouders een wanhoopsdaad en veroorzaakt doordat hij voor die tijd veel 3-MMC heeft gebruikt.

Emotionele strijd

Toen begon de missie van Bea en Gerrit, hun missie en strijd om 3-MMC op de opiumlijst te krijgen van verboden middelen. Ze doen hun verhaal voor Omroep Gelderland en trekken aan de bel bij het kabinet.

Twee keer heeft Gerrit al een brief gestuurd naar - inmiddels demissionair - staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid. De eerste keer kreeg hij antwoord, maar niet op zijn vraag om 3-MMC te verbieden. "Een hele nette brief hoor, maar er werd met geen woord gerept over ons verzoek en 3-MMC", aldus Gerrit.

Dus een aantal weken verder klimt hij opnieuw in de pen en doet hij nogmaals een oproep om een verbod. "Daar heb ik helemaal niks meer op terug gehoord, totdat we dus afgelopen weekend in het nieuws lazen dat er voorlopig geen verbod komt op lachgas en designerdrugs."

We snappen er niks van. Het gaat om mensenlevens!

Demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid legt in een Kamerbrief uit dat de handhaving van de wetswijziging extra geld gaat kosten en dat een nieuw kabinet zich daarover moet buigen. Pas op zijn vroegst begin 2022 zal het verbod dan ingaan. Gerrit en zijn vrouw Bea slapen er slecht van. "Het gaat continu door ons hoofd. We snappen er niks van. Het gaat om mensenlevens."

Ook nu gaat er weer een brief naar Den Haag. "Aangetekend dit keer en naar Blokhuis en Grapperhaus." Bea en Gerrit zijn boos en verdrietig tegelijk. "Hoe moeilijk kan het zijn om dit te verbieden?"

Klein lichtpuntje

Toch is er nog een kans dat een verbod op alleen 3-MMC voorrang krijgt. Er loopt nu namelijk een onderzoek bij het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM) naar de risico's van deze specifieke designerdrug.

Mocht daaruit blijken dat 3-MMC een substantieel risico met zich meebrengt, kan het CAM adviseren deze drug op de Opiumlijst toe te voegen en dus te verbieden. "Een exact tijdspad is niet te noemen, maar dat zou dan mogelijk wel sneller ingevoerd kunnen worden dan een verbod op alle designerdrugs", laat een woordvoerder van het ministerie weten.

Dit geeft Bea en Gerrit een klein beetje hoop, maar de angst dat het nog maanden of misschien wel een jaar gaat duren, blijft. Een half jaar na de dood van hun zoon Gerjan is de pijn nog niet minder: "Met Pasen hebben we met onze dochter samen gegeten, maar dan is er toch die ene lege stoel."

