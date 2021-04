'Het doet me denken aan de toeslagenaffaire', zegt wethouder over granulietdossier

Wethouder Ans Mol van West Maas en Waal hoeft wat haar betreft niet meer door de Raad van State gehoord te worden over de stort van granuliet. De gemeente was naar de bestuursrechter gestapt, omdat er twijfels waren over de schadelijkheid van granuliet.

Granuliet is een afvalproduct uit de granietindustrie. Na een uitzending van Zembla in februari 2020 ontstond het beeld dat tegen de regels in granuliet werd gestort in een oude zandwinlocatie bij Dreumel. Bovendien zou er een schadelijke chemische toevoeging zijn achtergebleven in het granuliet. Hierdoor ontstond veel verzet tegen de stort ook van de gemeente West Maas en Waal. Deskundigen spraken elkaar tegen over de schadelijkheid van de stort.

Stort granuliet als veilig beoordeeld

Gerechtsdeskundigen van de STAB hebben onlangs het dossier beoordeeld en de Raad van State laten weten dat de stort veilig is. Wethouder Mol zegt nu geen wapens meer te hebben om verder te strijden tegen de stort. Ondertussen is de stort ook stil komen te liggen.

Wethouder Mol betwijfelt nog steeds of de stort wel rechtmatig was, omdat veel rapporten over de veiligheid juist heel recent zijn en een onderzoek van Arcadis zelfs nog moet worden afgerond.

Volgens Mol werd het aanvechten van de stort bemoeilijkt, omdat in veel stukken van de overheid delen waren zwartgelakt. Volgens de wethouder blijkt uit het onderzoek van de STAB dat vooral op de informatie vanuit de Rijksoverheid is afgegaan. "De argumenten van de gemeente worden eigenlijk terzijde geschoven. Het doet me denken aan de toeslagenaffaire", aldus de wethouder.

De wethouder vindt dat de Raad van State nog wel over de stort moet oordelen. Vooral omdat er op het moment van de beslissing nog onvoldoende over de veiligheid van granuliet bekend was. Toen had, volgens de wethouder, de toestemming om te storten nog niet door Rijkswaterstaat genomen mogen worden.

