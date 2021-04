Jochem van Gelder weer te zien in nieuw seizoen Van Gelders Grijs

Dit voorjaar is het vierde seizoen te zien van het televisieprogramma Van Gelders Grijs. Presentator Jochem van Gelder ontdekt wat de ouderen van Gelderland bezighoudt. En hoe ervaren zij het om ouder te worden? Van Gelders Grijs is vanaf zondag 11 april wekelijks te zien bij TV Gelderland.

Van Gelders Grijs wordt elke week opgenomen op een andere locatie. In elke aflevering staan een andere organisatie, vereniging of verzorgingshuis centraal. Uiteraard komen de ouderen op een aangepaste ‘coronamanier’ samen. Ook gaan we met een klein opnameteam op bezoek bij de ouderen thuis om hen te verrassen. Ondanks alle maatregelen blijven gesprekken en kwinkslag centraal staan; de onderwerpen van de uitzending komen voort uit de persoonlijke verhalen van de ouderen.

Jochem is dit seizoen te zien bij:

Verpleeghuis De Rijnhof in Renkum

Bezoekerscentrum De Grote Rivieren in Heerewaarden

Rocking Old School in Ede

Stichting Veteranen Ontmoetingspunt in Ede

Vrijwilligers Voerman Museum in Hattem

Synagoge De Dierense Sjoel in Dieren

Toercaravanclub GTCC in Ommeren

Bijzondere verhalen

In het nieuwe seizoen leert Jochem onder andere Ineke Jager kennen, een van de jongste bewoners in verpleeghuis De Rijnhof. Mevrouw Jager heeft één grote passie: ze is helemaal fan van zanger Lee Towers. Tijdens haar verhuizing zijn helaas alle plakboeken en brieven van Lee Towers weggegooid. Wel heeft ze nog een paar CD’s, maar het is niet meer de verzameling die ze had. Daarom doet Jochem een oproep voor oude ‘Lee Towers’ spulletjes.

Tijdens de opa-kleinkind quiz ontmoet Jochem veteraan Arend Westerkamp (1929). Meneer Westerkamp ging in dienst toen hij net 20 was geworden. Hij noemt zichzelf een echte avonturier en was gek op het leger. Java, Nieuw Guinea maar ook Zuid-Korea, hij diende op veel plekken totdat het burgerschap in 1984 lonkte. Meneer Westerkamp is getrouwd geweest en heeft een zoon en dochter. Zijn vrouw vertrok uiteindelijk met een vriend uit het zangkoor, waardoor hij de kinderen alleen heeft groot gebracht. Inmiddels heeft meneer Westerkamp één kleinkind; de 13-jarige Lilith, met wie hij een bijzondere band heeft.

Van Gelders Grijs is vanaf zondag wekelijks om 17.20 uur te zien op TV Gelderland. Aflevering online (terug)kijken? Dat kan via Uitzending Gemist. Meer weten? Kijk dan op www.gld.nl/van-gelders-grijs.