Reizen naar Duitsland gaat niet zomaar meer, de belangrijkste regels op een rij

Duitsland kondigde de maatregel afgelopen zondag aan. Tot dat moment stond Nederland er te boek als 'gewoon' risicogebied, maar omdat de besmettingscijfers stijgen, verhoogde Duitsland het niveau naar 'hoog'. Nederland raadt nog steeds sterk af om de grens over te gaan, maar het is niet verboden. Ga je toch die kant op, weet dan welke regels er gelden.

Welke extra maatregelen zijn er ingesteld?

Reis je vanuit Nederland naar Duitsland, moet je je van tevoren online aanmelden voor je reis. De details van deze aanmelding komen binnen bij de Duitse evenknie van de GGD in de plaats waar je naartoe reist. Ben je eenmaal in Duitsland, moet je een negatieve coronatest bij je dragen die niet ouder dan 48 uur is. Wanneer om deze negatieve test gevraagd wordt, moet je die direct kunnen tonen. Eerder was het nog zo dat je pas na een verblijf van twee dagen in Duitsland een negatieve testuitslag moest kunnen tonen.

Waarom doet Duitsland dat?

Duitsland houdt een bovengrens van 200 besmettingen met corona per 100.000 inwoners per zeven dagen aan. Nederland zit boven die grens en dus merkt Duitsland ons land aan als Hochinzidenzgebiet, hoog-risicogebied. Om het aantal reizen te beperken, zijn de nieuwe maatregelen ingesteld.

Wie doet de controle daarop?

De politie controleert steekproefsgewijs reizigers op een negatieve coronatest. Strenge controles aan de grens komen er (nog) niet.

Als ik geen uitzondering ben, moet ik dan na aankomst in Duitsland in quarantaine?

Ja. Na aankomst moet je veertien dagen in quarantaine, als je geen uitzondering op de regel bent. Wanneer je na minstens vijf dagen een nieuwe test ondergaat, klachtenvrij bent en negatief test, kan je quarantaineperiode nog niet worden beëindigd.

Maandag kon iedereen nog tanken in Duitsland, zonder een negatieve coronatest te moeten laten zien. Dat leidde tot een wachtrij. Foto: REGIO8

Wie zijn uitgezonderd van de maatregel?

Een aantal groepen. Wie in de transportsector werkt en naar Duitsland moet, mag 72 uur in Duitsland zijn zonder zich te laten testen. En ben je een grenspendelaar, ben je ook uitgezonderd van de aangescherpte maatregel. Je bent een grenspendelaar, wanneer je dagelijks heen en weer reist tussen Nederland en de deelstaten Noordrijn-Westfalen of Nedersaksen. Bijvoorbeeld om voor iemand te zorgen, of omdat je in Nederland werkt, studeert of naar school gaat - of omdat je je kinderen naar school brengt in Duitsland. Je moet dan wel een negatieve test van maximaal 72 uur oud bij je dragen.

Welke testen zijn geaccepteerd?

De PCR-test, LAMP-test, TMA-test en antigeen-sneltests worden geaccepteerd. Daarvoor kun je niet gratis bij de GGD of de huisarts terecht - zij lenen zich niet voor herhaaldelijke testen waarmee mensen korte reizen kunnen maken. Je moet je wenden tot commerciële bureaus, die het RIVM heeft goedgekeurd.

Wat kost zo'n test?

Dat verschilt per aanbieder. Een PCR-test kun je op verschillende plekken afnemen voor 99 euro, waarbij je nog diezelfde dag de uitslag krijgt. Een LAMP-test is op sommige locaties voordeliger en de uitslag kan sneller beschikbaar zijn. De betrouwbaarheid van de LAMP-test is volgens het RIVM gelijk aan die van de PCR-test.

Omroep Gelderland-verslaggever Michiel Fukking heeft een relatie over de Duitse grens, maar werkt in Nederland. Hij gaat vrijwel dagelijks de grens over. "Ik moet me vanaf nu iedere drie dagen laten testen", zegt hij. "Vanmorgen heb ik dat laten doen bij stadion GelreDome, dat kostte me 75 euro. Als ik me volledig aan de regels houd en me iedere drie dagen laat testen, kost me dat maandelijks 560 euro", rekent hij voor. "Dat is best een bedrag. Ik had dit vorig jaar nog wel aan zien komen, maar nu komt het als een verrassing. Dat ze het boodschappen doen en tanken willen terugdringen begrijp ik, maar je maakt het de forens wel moeilijk. Het enige voordeel dat je er echt voor terugkrijgt, is dat je helemaal zeker weet dat je niet besmet bent."

Legt Duitsland deze maatregel op aan meer buurlanden?

Ja. Ook inwoners van Tsjechië, Polen en Frankrijk worden als 'hoog-risico' ingeschat. Voor hen gelden dezelfde maatregelen als voor Nederlanders. Duitsland grenst daarnaast aan Denemarken, Oostenrijk, Zwitserland, Luxemburg en België, maar voor inwoners van die landen gelden de extra maatregelen (nog) niet.

Wat als ik gevaccineerd ben tegen het coronavirus?

Dat maakt geen verschil. Nog steeds geldt: reis je vanuit Nederland naar Duitsland, dan moet je een negatieve coronatest bij je hebben die niet ouder is dan 48 uur.

Mag ik even boodschappen doen of tanken in Duitsland, zoals ik altijd doe?

Dat kan. Je moet echter in het bezit zijn van een negatieve coronatest die niet ouder is dan 48 uur. Heb je die niet op zak en ga je toch over de grens tanken of boodschappen doen, kun je beboet worden. Eenmaal terug in Nederland is het dringende advies tien dagen thuisquarantaine in acht te nemen. Sowieso is en blijft het dringende advies: reis niet en werk, waar mogelijk, thuis.

Ik woon in Duitsland, maar werk of studeer in Nederland. Wat betekent dat praktisch?

Je bent een grenspendelaar en reist naar Nederland, waar de Nederlandse maatregelen van kracht zijn. Je moet nog steeds een negatieve coronatest bij je dragen, maar in dit geval eentje die niet ouder is dan 72 uur.

Ik woon in Nederland, maar werk of studeer in Duitsland. Hoe zit het voor mij?

Ook hier geldt: je bent een grenspendelaar en valt onder de uitzonderingen. Je moet nog steeds een negatieve coronatest bij je dragen die niet ouder is dan 72 uur.

Ik woon in Duitsland, maar mijn kinderen zitten in Nederland op school. Mag ik ze brengen en ophalen?

Je kinderen zijn grenspendelaars en moeten een negatieve coronatest van maximaal 72 uur oud bij zich dragen. Jij als ouder mag ze brengen en halen en hoeft geen testresultaat te laten zien. Zorg dat je de auto niet verlaat, want dan ben je 'op doorreis'.

Ik woon in Nederland, maar mijn kinderen zitten in Duitsland op school. Mag ik ze brengen en ophalen?

Je kinderen zijn grenspendelaars en moeten een negatieve coronatest van maximaal 72 uur oud bij zich dragen. Jij als ouder mag ze brengen en halen en hoeft geen testresultaat te laten zien. Zorg dat je de auto niet verlaat, want dan ben je 'op doorreis'.

Ik woon in Nederland, maar bezoek mijn ouder/kind/partner in Duitsland. Wat doe ik?

Je mag die persoon bezoeken, maar moet een negatieve coronatest bij je dragen die niet ouder is dan 72 uur.

Heb jij andere vragen over de Duitse maatregelen, die we kunnen uitzoeken? Laat het weten met een bericht naar omroep@gld.nl of via WhatsApp: 06 - 220 543 52.