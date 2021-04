Dit is noaberschap in Lochem: soep op de stoep

"Het begon toevallig met een oproep op Facebook. Als daad van noaberschap had iemand een extra pannetje soep gekookt en op de stoep bij de buren gezet. Dat bracht ons op het idee om het grootschalig op te pakken", vertelt opbouwwerker Seher Boya van Stichting Welzijn Lochem. "Mensen zien hun geliefden niet meer. Wij willen met die kop soep laten weten dat er aan hen gedacht wordt."

Op Tweede Paasdag zijn op meer dan 200 stoepen in Lochem, maar ook in de kernen er omheen zoals Almen, Eefde en Harfsen, koppen soep gezet.

Contactmoment

Soep op de Stoep is een succes, vertelt Seher. "Zo hebben wij weer een contactmoment met de mensen in de gemeente. Meer dan met videobellen of bellen, krijgen we via Soep op de Stoep signalen als het bijvoorbeeld niet goed gaat met iemand. Bijvoorbeeld als iemand de deur opendoet en een blouse is schots en scheef geknoopt. Dan weet je: hier komen maar heel weinig mensen over de vloer."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder:

Activiteiten organiseren is lastig. Seher: "Sinds de maatregelen strenger zijn, durven we ook geen straatbingo's meer te doen. We gooiden dan bingokaarten door de bus en dan stonden we in de straat bingo te spelen."

De soep wordt gekookt met andere organisaties in de gemeente Lochem, zoals Repaircafé Lochem en Lonely Lochem. Lokale ondernemers, dorpsraden en eetclubs in de gemeente doen mee.

Buurvrouw verrassen

Op Tweede Paasdag werden ook mensen in Lochem verrast met soep op de stoep. "We hadden een oproep gedaan: wie wil jij verrassen met een kop soep? Zo werd bijvoorbeeld een buurvrouw verrast die voor de buren de hond uitliep, of op andere manieren hielp. Dat is het leukste, om soep op de stoep te zetten bij mensen die het niet verwachten. De mensen zijn vaak geroerd, dat geeft een goed gevoel."