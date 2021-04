Frank kan niet zonder 'zijn' Takkie, de teckel zonder tong

Vier keer per dag loopt Frank Maurits uit Zevenaar naar de keuken, pakt een blik hondenvoer, doet daar wat van in een blender en voegt water toe. Nadat het flink door elkaar is geschud gaat het mengsel in een kan en loopt Frank weer naar de woonkamer, waar Takkie ongeduldig zit te wachten.

Als hij eenmaal op de grond zit doet Frank het vloeibare eten in een spuit. "Het is een slagroomspuit", vertelt Frank. "Om te voorkomen dat hij niet helemaal opengaat heb ik een stukje pennenhuls om de schacht gemaakt, zodat hij maar een bepaalde opening heeft." Eenmaal in de bek van Takkie wordt het eten langzaam naar binnen geduwd.

Tong lag op de grond

Takkie is zijn tong vijf jaar geleden kwijt geraakt na een ontsteking die hij opliep, nadat hij in een tak had gebeten. "In drie dagen tijd heeft hem dat zijn tong gekost", zegt Frank. "Het is heel snel gegaan. Op dag één was er een zwart puntje op zijn tong te zien, op dag twee een gele rand. Op dag drie was zijn hele tong geel en op dag vier was de tong dood. Voordat we de tong er uit konden laten halen bij een arts, is hij er zelf uitgevallen."

"Het was echt een heel bizar moment, ik schrok me dood. Je wordt wakker en je ziet je hond opgerold liggen en naast hem ligt gewoon zijn tong. Ook de doctoren stonden voor een raadsel. Die hadden allemaal zoiets van: hoe heeft dit nu zo kunnen gebeuren?"

'Mijn allessie'

Nadat de spuit met eten in de bek van Takkie is geleegd, loopt een deel van het eten weer naar buiten, op de grond. Het lijkt net alsof de teckel het eten probeert op te slurpen, maar het is maar voor de vorm, want zonder tong lukt dat niet. Frank laat Takkie even zijn gang gaan, hij vermoedt dat het psychologisch goed voor de hond is om te doen alsof. Daarna wordt de lichtbruine smurrie met keukenrol van de vloer geveegd.

Zijn hond laten inslapen, daar denkt Frank geen seconde over na. "We gaan gewoon kijken hoe ver het komt met Takkie. Het is nog steeds een gezonde speelse hond. Hij is mijn allessie. Hij is mijn kindje. Die ga ik niet zomaar opgeven natuurlijk."

