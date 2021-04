'Schoon je WhatsApp op', provincie geeft ambtenaren dit opmerkelijke advies

Volgens een ambtenaar geeft de provincie dat advies, omdat veel WhatsApp-berichten niet relevant zijn. Dergelijke, irrelevante berichten kunnen echter helemaal niet worden opgevraagd via een wob-verzoek.

De hoorzitting ging over een bezwaar rondom de Wob. Burgers en journalisten kunnen met die wet informatie openbaar krijgen. Dat gaat om mails, brieven en documenten, maar dus ook WhatsApp-gesprekken.

De provincie ontkracht in een verklaring het algemene 'opschoonadvies' en stelt dat alleen niet-relevante berichten worden verwijderd. Op die manier moet informatie-obesitas worden tegengegaan.

Hoe gevoelig het verwijderen van WhatsApp-berichten ligt, blijkt uit de zaak rondom wethouder Scholten in Epe. Hij vertrok, nadat een video uitlekte waarin hij zegt dat hij 'regelmatig eventjes de geschiedenis van de telefoon wist'. Zo kun je de dans ontspringen als er een Wob-verzoek komt.

Bovendien - bleek tijdens de hoorzitting - werd massaal geweigerd om WhatsApp-gesprekken openbaar te maken, omdat appjes als persoonlijke beleidsopvatting werden gezien. Dat is een weigergrond in de Wob. Dat is in strijd met de wet en het beleid van de provincie is na de hoorzitting aangepast. Nu wordt elk appje los beoordeeld.

Reactie Vereniging Van Onderzoeksjournalisten (VVOJ): "Bij de VVOJ horen we vaker dat de digitale versnipperaar wordt toegepast uit angst een toekomstig Wob-verzoek. Een ontwikkeling die ons zorgen baart. Om goed onderzoek te kunnen doen, is het voor journalisten noodzakelijk om alle documenten boven water te krijgen. Dat wordt heel moeilijk als overheden van tevoren al zeggen WhatsApp-berichten en mails te verwijderen. Je kunt als journalist dan nooit een compleet beeld schetsen van wat er precies speelt, terwijl dat wel vaak noodzakelijk is om je publiek zo goed mogelijk te informeren."

Waarom Omroep Gelderland de Wob gebruikte

De hoorzitting ging over een beroep rondom de herindeling van Scherpenzeel. Journalisten Ellen Kamphorst en Gerwin Peelen van Omroep Gelderland wilden via de Wob informatie boven tafel halen, vooral de concepten van een brief die aan de minister werd gestuurd.

"Er was veel gedoe rondom die brief, omdat er een oude datum op stond. Coalitiepartijen in Scherpenzeel verweten de provincie vooringenomen te zijn. Volgens het college waren er meerdere concepten. Wij wilden checken of die concepten er wel waren", aldus Kamphorst. Maar na de hele procedure - het eerste verzoek werd al voor de zomer van 2019 ingediend - is niet na te gaan of die concepten er zijn geweest.

"We bewaren stukken waar een besluit over is genomen. Ongebruikte concepten niet", aldus een woordvoerder van de provincie. "Anders krijg je echt informatie-obesitas."

Naast de brief ging het bezwaar van de journalisten ook om Whatsapp-gesprekken. Appjes van Gelderse bestuurders over de herindeling van Scherpenzeel zijn er niet.

Voorlichtend rondje

De ambtenaar licht tijdens de zitting toe dat er niets meer verwijderd mag worden als er een Wob-verzoek binnen is. "Voorafgaand aan de indiening van het verzoek is er wel overleg geweest over hoe je je voorbereid op een eventueel in te dienen Wob-verzoek."

Een voorlichter stelt dat zo'n rondje primair voorlichtend is. "Hoe het werkproces loopt om tot een Wob-besluit te komen."

