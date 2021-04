Politie zoekt anonieme melder die vermoedelijke namen ouders Sem Vijverberg doorgaf

“We hebben inmiddels zeventig tips binnengekregen in deze zaak”, zegt politiewoordvoerder Marèl van Steenbergen. “Ik kan niet zeggen of de wedstrijd daar specifiek aan heeft bijgedragen. Wel zitten er enkele hoopvolle tips tussen.” De komende tijd onderzoekt het coldcaseteam van de politie alle tips en informatie.

Politie-truck in Doetinchem om aandacht te vragen voor de coldcasezaak. Foto: Omroep Gelderland

In Opsporing Verzocht wordt dinsdagavond een extra oproep gedaan naar een anonieme melder. Deze tipgever zocht op 22 maart contact met Meld Misdaad Anoniem. De politie wil graag meer weten over gedeelde informatie over namen van een mogelijke moeder en vader, over de doodsoorzaak en over het achterlaten van het jongetje in de vijver.

De melder wordt gevraagd contact op te nemen met Team Criminele Inlichtingen voor een vertrouwelijk gesprek. Hierbij wordt de identiteit van de tipgever afgeschermd.

Beloning van 15.000 euro

Het pasgeboren jongetje werd in januari 2006 dood gevonden in het ijs van de Kapperskolk in Doetinchem. Uit sectie bleek dat Sem met geweld om het leven is gebracht. De rechercheurs die bij de zaak zijn betrokken, hopen dat mensen die meer weten inmiddels bereid zijn om te praten. De hoofdofficier van justitie heeft een beloning uitgeloofd van 15.000 euro voor de tip die leidt tot het oplossen van de zaak.

Tips blijven welkom

De afgelopen weken werd door de politie een groot mediaoffensief opgestart om aandacht te vragen voor de coldcasezaak. Daarbij werd De Graafschap gekozen als partner om zo de haarvaten van de samenleving te bereiken.

Daarnaast heeft zanger Xander de Buisonjé op verzoek van de politie een lied gemaakt over de dood van Sem. De politiewoordvoerder geeft aan dat mensen die informatie hebben over de zaak dit nog steeds kunnen doorgeven.

Zie ook: