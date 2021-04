Belofte van voedselbos moet omstreden project mogelijk maken

Na een zoektocht van jaren is een groot stuk landbouwgrond aan de Lingeweg de laatste optie op het lijstje van beoogde locaties voor Anders Wonen in Tiel. Francis Schennink die op het naastgelegen landgoed Thedinghsweert woont, heeft er niet direct bezwaar tegen.

"Op zich kan het heel goed passen", zegt ze. "Mits het ook echt ingepast is in het landschap. Dat vraagt op deze plek aan de Linge wel wat aandacht. Het zomaar wat huisjes in de open ruimte plempen zal voor de bewoners niet leuk zijn en voor ons al helemaal niet."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Duurzaam systeem

Schennink is een van de buurtbewoners die in een begeleidingsgroep heeft meegedacht over de komst van Anders Wonen. Daar is het idee geboren het woonproject te combineren met de komst van een voedselbos. Een natuurlijk park waarin allerlei eetbare producten groeien.

"Zo'n voedselbos is in feite een heel duurzaam landbouwsysteem wat eeuwen meekan", zegt Schennink. "Je investeert in de toekomst van een stukje landschap. En hoe leuk is het om met een mandje het bos in te gaan en voedsel te oogsten."

'Angst onterecht'

Wethouder Marcel Melissen is blij met de positieve houding van deze groep bewoners. Er is in Tiel veel weerstand van omwonenden van beoogde locaties die bang zijn voor de toekomstige bewoners, ook op deze locatie. Die bewoners kampen vaak met psychiatrische of verslavingsproblematiek maar vormen geen bedreiging voor anderen, stelt de wethouder.

"Het is heel divers. Maar wat er niet komt dat zijn de mensen waar omwonenden vooral bang voor zijn", zegt hij. "Die mensen wonen bijvoorbeeld nu al in wijken. Ze kunnen best problemen veroorzaken voor hun directe buren. Of ze hebben er zelf veel last van, omdat ze niet goed in een buurt kunnen wonen. Ik vind dat je een morele verplichting hebt om te zorgen dat ze passend kunnen wonen."

'Groen essentieel'

Als dat gepaard gaat met een groenere omgeving, kunnen buurtbewoners zoals Francis zich daar best in vinden. Maar dan moet de gemeente ook echt werk maken van dat groen. "Ik denk dat er een groenspecialist moet aanhaken en dat het echt een project van ruimtelijke ontwikkeling wordt", zegt Schennink. "Dat daar die woningen zijn dat is prima, maar dat groen is ook heel essentieel. Dat is misschien voor ons nog wel het belangrijkste."

Volgens Melissen is die intentie er zeker, maar de projecten worden wel los van elkaar uitgevoerd. "Dat heeft te maken met het tempo van realisatie", zegt de wethouder. "Anders Wonen wacht al heel lang en voor het voedselbos moet nog van alles worden uitgezocht. Maar we maken beide projecten wel in een keer mogelijk in het bestemmingsplan en we nemen de burgerparticipatie heel serieus. Het is absoluut de intentie het beide te doen."

De verwachting is dat de gemeenteraad in december definitief besluit over het plan.

