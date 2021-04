CDA Gelderland: waarom is mobiel bellen met 112 nog steeds een probleem?

Mobiel bereik is op verschillende plekken in Gelderland nog altijd een probleem. Naar aanleiding van publicaties van Omroep Gelderland wil de Statenfractie van het CDA weten waarom dit probleem nog niet is opgelost.

In Mariënvelde wilde een vader de huisarts bellen, omdat zijn 8 weken oude dochtertje dreigde te stikken. Vanwege problemen met mobiele bereikbaarheid in dat dorp, lukte bellen niet. Het is één van de meer dan honderd verhalen die Omroep Gelderland kreeg naar aanleiding van een oproep.

Zie: 'Mijn dochtertje stikte bijna en ik had geen mobiel bereik'

In 2014 deed Omroep Gelderland uitgebreid verslag van de problemen met mobiele bereikbaarheid in onze provincie. Studenten van hogeschool Windesheim in Zwolle doen onderzoek naar de situatie nu. Dat de mobiele dekking in Gelderland nog een flink aantal gaten kent, blijkt uit de ruim honderd reacties die we kregen.

CDA wil opheldering over #geen112

Het CDA in Gelderland wil van Gedeputeerde Staten weten wat er de afgelopen jaren is gedaan om dit probleem op te lossen. "Het feit dat de toegezegde jaarlijkse informatie over de voortgang uit is gebleven, is ook iets dat het CDA opgehelderd wil hebben", schrijft de fractie.

De partij wil dat het provinciebestuur aan de ministeries en de telecomproviders duidelijk maakt dat de dekking van 112 honderd procent moet zijn.

Heb jij ook slecht bereik? Mail naar geen112@gld.nl en vermeldt waar je slecht bereik hebt en welke provider je gebruikt.

Zie ook: Alle artikelen over geen112