Nog meer sneeuw verwacht; woensdagochtend mogelijk 5 centimeter

Na een paar dagen van winters weer, met gladheid op verschillende plaatsen dinsdagochtend, verwacht Van Bernebeek dat ook dinsdag nog her en der sneeuw zal vallen. "Ik denk dat er vanmiddag wel weer wat winterse buien over gaan trekken. Dan zie je wel dat de zon de weg wat heeft opgewarmd, dus echt glad zal het dan niet worden waarschijnlijk."

Voor vanavond en vannacht kan het volgens de weerman wel anders worden. Want er trekt vannacht een groot neerslaggebied vanuit het noorden over. Dat ligt nu nog voor de kust van Noorwegen en bevat een heleboel koude lucht: "Dat trekt over de Noordzee naar het zuiden en bereikt ons vannacht. En dat kan op sommige plaatsen voor een sneeuwdek gaan zorgen vannacht en morgenochtend vroeg."

Sneeuwdek woensdag, maar waar?

Van Bernebeek verwacht lokaal een flinke laag sneeuw: "Als het een beetje mee of tegen zit, zo je wilt, dan zou dat misschien op een enkele plek 3 tot 5 centimeter kunnen worden. En het is een beetje onzeker nog waar de meeste sneeuw gaat vallen. Dat komt heel nauw, want het is maar een klein gebied. Maar het kan echt wel serieus wit zijn op sommige plaatsen morgenvroeg. Dat zal vooral het westen en zuiden van Gelderland zijn. En op hogere delen van de Veluwe."

Opmerkelijk

Ook de weerman vindt het een bijzonder weerbeeld: "Een week geleden hadden we nog 25 graden." Na woensdag is het volgens hem wel klaar met de sneeuw: "Vanaf donderdag komen we uit op een graad of tien. Dan zijn we die winterse neerslag wel kwijt."

Strooien zinloos

Rijkswaterstaat heeft ondanks de winterse neerslag amper gestrooid. Volgens een woordvoerder heeft dat geen zin, omdat de temperatuur van het wegdek te hoog is: "Pas als de wegdektemperatuur onder nul is en het is vochtig, dan heeft strooien zin." In Gelderland heeft Rijkswaterstaat wel in de omgeving van Apeldoorn iets gestrooid: "We monitoren wel. Als het bij viaducten en afritten kritisch is, dan strooien we." Volgens de woordvoerder kan het bij dit soort weer dus wit en glad zijn op snelwegen en moeten automobilisten goed opletten. Ook voor komende avond en nacht houden ze bij Rijkswaterstaat dus de actuele situatie op de weg in de gaten.