Meerdere ongelukken door gladheid

Op de Vaassenseweg in Terwolde vloog ter hoogte van de Bekendijk een auto uit de bocht. De wagen scheerde langs een boom en kwam in een sloot tot stilstand. Drie inzittenden raakten daarbij gewond.

Op de besneeuwde Stemhutterweg in Rekken gebeurde een soortgelijk ongeval. Ook daar vloog een auto uit de bocht. De bestuurster is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Op de Stemhutterweg in Rekken lag veel sneeuw. Foto: 112Achterhoek-nieuws/NewsUnited

Op de Zuiderzeestraatweg (N308) in Oldebroek was ook een vrouw betrokken bij een eenzijdig ongeval. Door de gladheid belandde ze met haar auto in een sloot. Volgens een correspondent ter plaatse is ze in de ambulance nagekeken.

De wagen ligt op z'n kant in de sloot. Foto: Stefan Verkerk / NewsUnited

Snelweg bezaaid met vis

Op de snelweg ging het ook op meerdere plekken mis. Op de A1 richting knooppunt Beekbergen raakte ter hoogte van de afrit Apeldoorn-Zuid een pick-up van de weg. Dat gebeurde nadat de bestuurder de macht over het stuur was kwijtgeraakt.

De pick-up knalde tegen de vangrail. Foto: Luciano de Graaf

De lading vis die de bestelwagen vervoerde, lag naderhand bezaaid over de snelweg. De automobilist is ter plekke nagekeken. Uit een blaastest bleek dat hij niet had gedronken.

Op de A1 richting Apeldoorn was het vooral op de IJsselbrug glad. In beide richtingen raakte daar een auto van de weg.

Bij de IJsselbrug ging het in beide richtingen mis. Foto: Rens Hulman / NewsUnited

Ook op andere plekken gebeurden ongelukken, zoals op de A348. Ter hoogte van De Steeg is de weg in de richting Doesburg afgesloten na een kettingbotsing waarbij ook een ambulance betrokken was.

De patiënt die in de ambulance lag, is in een andere ziekenwagen gelegd en alsnog naar het ziekenhuis gebracht. Een van de bestuurders van de andere voertuigen bleek gewond en moest ook mee met de ambulance.

Woensdagochtend kan het weer glad worden. Op sommige plekken in Gelderland wordt 5 centimeter sneeuw verwacht.

