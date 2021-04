Mike Snoei had nare Pasen, maar ziet herstel bij De Graafschap

De 1-0 zege was een magere afspiegeling van de veldverhoudingen. "Niet briljant, maar vier, vijf goede kansen gecreëerd", zag de trainer. "Helaas maar één gescoord, waardoor het te lang duurt en nog spannend blijft. Maar er stond wel echt een elftal."

Snoei had vijf andere spelers opgesteld na de nederlaag tegen FC Dordrecht, onder wie spits Johnatan Opoku, die vlak voor rust een enorme kans had. "Hij had het zelf moeten doen, maar hij legt hem terug op Elmo Lieftink. Jammer, dat was een verkeerde keuze en dat doet hij niet expres. Maar ik vond Opoku wel sterk spelen. Hij gebruikte zijn ervaring goed."

De aanvaller uit Zutphen betreurde het moment zelf ook. "Ja, ik dacht ook al meteen bij mezelf dat ik had moeten schieten. Maar uit mijn ooghoek zag ik wat en ik dacht dat er al iemand op de lijn stond en toen legde ik af. Maar ik had het zelf moeten doen, dat is het."

Johnatan Opoku in actie namens De Graafschap. Foto: Omroep Gelderland

Opoku speelde de laatste maanden niet vaak, maar na wat wissels droeg hij in de slotfase nu zelfs de aanvoerdersband. "Het kan heel snel gaan", lachte de aanvaller. "Hoe dat zo komt, weet ik ook niet. Maar prima, het belangrijkste is drie punten te pakken. En dat deden we met strijd. Ik had zelf liever de bal wat meer vastgehouden, maar dat was lastig met dit weer, met die wind. Dus dan was het beter om ballen te verlengen. De snelste weg naar de goal vinden. Het hoeft niet altijd over zeventien schijven."

"We moeten alles winnen, dan houden we alles in eigen hand. Dat is het doel. Maar na deze week was het lekker drie punten te pakken, op strijd. Misschien niet helemaal op de manier zoals wij het willen qua voetbal. We zaten in een lastig hoekje, dan is dit prima zo."

Last met Pasen

Snoei was ook echt toe aan succes. "We kunnen wel stoer doen, maar het was een pittige week. Ik heb er echt veel last van gehad met Pasen. Want ik hou overal rekening mee, maar niet dat we met 3-0 van Dordrecht verliezen. Dan is het wel lekker dat we snel weer mogen spelen. We hebben een goede stap gezet, maar we zijn er nog lang niet. Het wordt heel spannend. Je mag niet eens een steekje laten vallen tegen een prima spelend Go Ahead Eagles. We weten dat en daar gaan we alles op richten deze week."