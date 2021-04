Een half uurtje om een nieuwe bank uit te kiezen, erg rustig op woonboulevard

De woonboulevard langs de A12 bij Duiven ligt er een relatief stil en verlaten bij op Tweede Paasdag. Hoe anders was het vóór de coronacrisis. Toen stonden mensen vaak een tijd in de file om het uitgestrekte terrein met verschillende winkels te bereiken en was het zoeken naar een parkeerplek.

Nu is er geen file en parkeren is ver van problematisch. Dat komt omdat mensen op afspraak komen winkelen. "Er hebben 152 mensen een afspraak gemaakt om hier vandaag te komen shoppen, over de hele dag verspreid", vertelt Alexander Arends van de Woonexpress.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Super blij

In de enorme meubelzaak is het zoeken naar de tien klanten die per half uur naar binnen mogen, maar Arends is blij. "Of het rendabel is weet ik niet, maar wij zijn al super blij dat we weer mensen mogen ontvangen en dat we kunnen doen wat we leuk vinden. Dat is een groot verschil met een aantal maanden geleden, dus wij zijn hier hartstikke blij mee."

Hij merkt ook verschil met Tweede Paasdag, vorig jaar. Toen konden klanten zonder afspraak naar binnen, maar waren ze bang voor het virus. "Ik merk wel dat nu de angst er uit is bij mensen. Ze vinden het superleuk hier weer iets te kunnen kopen."

Middag volgeboekt

Een van de klanten van Arends is een vrouw die met haar partner een nieuwe woning moet inrichten. "We zijn net verhuisd en we hebben allemaal nieuwe spullen nodig voor het nieuwe huis. Een half uur per winkel is lang niet voldoende. Maar we hebben in ieder geval een half uur. We hebben al veel online gekocht, maar je wil soms even iets in het echt zien of voelen." Ze heeft, net als ongetwijfeld veel mensen, bij verschillende winkels een afspraak gemaakt. "De hele middag volgeboekt, overal snel naar toe ja."

Zie ook: ons liveblog over de coronacrisis