'Mensen hebben vaak geen idee wat zich hier afspeelt', pluimveebedrijven houden open dag

Daarvoor werd gefilmd bij verschillende bedrijven in de pluimvee-industrie. Eén van die bedrijven was het vermeerderingsbedrijf van Jeroen en Jolanda van Eerd in Alphen aan de Maas. De twee leveren al jaren eieren aan broederijen, maar zagen een aantal jaren geleden hun kans schoon meer aan dierenwelzijn te doen. Supermarktketens waren onder druk van organisaties als Wakker Dier bereid meer geld te betalen voor kippenvlees dat met meer ruimte en aandacht voor dieren opgefokt werd.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Druk dierenwelzijnsorganisaties

In een paar jaar tijd was het bedrijf van Van Eerd omgebouwd tot een pluimveehouderij waar kippen weliswaar veel langzamer groeien, maar waar voor de producten dan ook meer betaald werd. En daar is Jeroen van Eerd trots op. Want ook voelde de druk van dierenwelzijnsorganisaties. "Een constant stekende pijn", aldus Van Eerd.

"Als ik aan het eind van de dag thuiskom, en ik heb m'n kippetjes gevoerd, eieren geraapt en ik vind dat ze er hartstikke gezond bijzitten, en ik zie een negatief bericht of hoor een spot van Wakker Dier voorbij komen, word ik weleens flink chagrijnig. Daar doen we het toch niet voor."

Gesloten bedrijven

De Gelderse pluimveehouder is dan ook blij om zijn deuren digitaal te openen voor geïnteresseerden. Want aan een 'normale' open dag kan hij niet meedoen vanwege de hygiëne en veiligheid van de kippen. "We hebben gesloten bedrijven, met vaak een hekwerk voor de deur en zonder ramen. Dus mensen kunnen zich niet voorstellen wat er van binnen gebeurt. Misschien beelden ze zich dingen in die helemaal niet waar zijn."

Jolanda van Eerd geeft een voorbeeld: "Kijk, de kippen zitten hier hutje bij mutje", zegt ze wanneer ze tussen de kippen staat. "Dit is het beeld dat wij denken dat de burger heeft. Maar de kippen zijn uit nieuwsgierigheid allemaal naar ons toegekomen. Achterin de stal is het veel rustiger."

Sterren

De eieren van de Alphense pluimveehouder worden niet beoordeeld met een ster, omdat hij geen eindproduct levert aan supermarkten. "Maar of je nou één of vijf sterren hebt, eigenlijk moet het niet uitmaken", aldus Van Eerd. "Wij staan achter elk product dat hier het bedrijf uitgaat. En om dat te laten zien, doen wij mee aan de online open dag."