Genieten van de natuur, maar dan achter de computer

Boswachter Ellen Luijks werkt voor Natuurmonumenten in het Rijk van Nijmegen. Zo druk als het is in de bossen, zo weinig is ze zelf nog op pad. "We moeten ook zo veel mogelijk thuis werken. Ik miste de excursies met groepen heel erg. Dus toen dacht ik: misschien kan het wel online."

Sinds februari organiseert ze daarom wekelijks een lezing over een ander onderwerp, van nachtvlinders tot cultuurhistorie. "Normaal gesproken zou je op een terrasje gaan zitten of naar de film gaan. Nu kun je dit vanuit huis doen. Weer eens wat anders dan een of ander realityprogramma bekijken."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Thuiswerken heeft ook invloed

Ook de Vogelbescherming merkt meer interesse in hun online aanbod, van cursussen tot webcams. "Mensen werken meer thuis, kijken dan naar de vogels in hun tuin, of horen vogels die ze niet kennen tijdens een wandeling", zegt Marieke Dijksman. "En dat wekt nieuwsgierigheid."

En ook IVN Natuureducatie ziet een flinke stijging, stelt Marit de Koning. "Mensen hebben genoeg van het wachten thuis en willen graag aan de slag. Het aantal sessies op ons platform de Natuuracademie Online zit per maand in de duizenden."

Een tiendaagse online cursus

Veldbioloog Sander Turnhout van SoortenNL start binnenkort met een tiendaagse online cursus. Binnen vier dagen kwamen er al duizend aanmeldingen.

"We geven voor het eerst een cursus voor een grotere doelgroep, in plaats van heel specialistisch wat we normaal gesproken doen. Elke week krijg je uitleg over welke soorten planten en dieren je tegen kan komen in de natuur, soms met huiswerkopdrachten. We dachten wel dat er veel belangstelling voor zou zijn, maar het loopt echt storm." Voordeel van een online cursus: geen beperking in de ruimte.