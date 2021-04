Rogier Meijer ziet NEC worstelen: 'Misschien is dipje wel even goed'

NEC speelde maandagmiddag een zeer matige wedstrijd. Het voetbal was niet goed en er werden amper kansen gecreëerd. In de tweede helft was Telstar zelfs veruit de betere ploeg in de Goffert. "Ja, dat is heel vervelend. Ik vond dat we in de eerste helft nog wel controle hadden, maar de tweede helft waren we het helemaal kwijt. Dit is gewoon klote, vervelend", zo stelt aanvoerder Cas Odenthal na afloop.

Trainer Rogier Meijer zag zijn ploeg worstelen met een verdedigend en compact spelend Telstar. "En dan haal je niet het resultaat wat je wil. Ons spel was ook gewoon niet goed genoeg, dus vandaag moeten we dan maar tevreden zijn met een punt. Maar na de nederlaag bij Almere, hadden we ons nu willen revancheren. Maar het is nu een zuur weekend."

Het spel van NEC baart zorgen. Vooral tegen tegenstanders die zich ingraven. "En dat is juist het allermoeilijkste om dan je geduld te bewaren en goed te bewegen. Dat was er vandaag dus niet en we maakten ook de verkeerde keuzes aan de bal. Het moet inderdaad beter", aldus de trainer.

Dipje

Na de 2-1 nederlaag tegen TOP Oss volgde voor NEC een nederlaag bij Almere City. En nu tegen Telstar werd er weer niet gewonnen. De Nijmeegse ploeg heeft dus last van een dipje. "We moeten kijken hoe we dit gaan oplossen, maar ik denk dat elk team wel eens van deze periodes heeft. We moeten nu met elkaar de wedstrijd analyseren en gaan praten. Ik maak me er niet teveel zorgen over", vertelt verdediger Odenthal.

Die zorgen zijn er misschien iets meer bij de trainer. "Zorgen is misschien een groot woord, maar we moeten wel echt verbeteren als we straks in een goede vorm de play-offs willen spelen." Is de dip dan misschien nu juist welkom, zodat NEC nu nog ziet waar er aan geschaafd kan worden voor de play-offs? "Het is misschien heel makkelijk gezegd, maar ik denk dat het wel zo is. Het gaat erom dat je in de play-offs je spel speelt wat je moet doen. Misschien is dit dipje dus wel even goed, maar ik heb hem liever niet."