Grote opluchting bij De Graafschap, club boekt eindelijk weer zege

De Graafschap had de laatste drie duels slechts één punt gepakt en daarmee was een directe promotieplaats verspeeld.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Trainer Mike Snoei had vijf wijzigingen doorgevoerd na de wanprestatie tegen Dordrecht. De meest opvallende verandering was het passeren van vedette Ralf Seunjens. Johnathan Opoku was zijn vervanger.

Ralf Seuntjens staat ernaast Foto: Omroep Gelderland

De Graafschap zette Jong Utrecht direct onder druk, gesteund door een stormwind mee. Elmo Lieftink had bijna succes met een lob, die van de lijn werd gehaald. Daryl van Mieghem had veel dreiging en de aanvoerder zorgde ook voor de 0-1. Na een fraaie individuele actie speelde hij de bal door de benen van doelman Nijhuis.

Daryl van Mieghem wordt bejubeld na de 0-1. Foto: Omroep Gelderland

Jong Utrecht kwam één keer gevaarlijk door, maar doelman Rody de Boer redde op de inzet van Mallahi. Vlak voor rust kon Opoku de bal in een leeg doel schuiven, maar hij besloot af te leggen op Elmo Lieftink, die tegen een tegenstander op schoot.

Na rust had De Graafschap aanvankelijk controle en was er een kans voor Danny Verbeek. Maar aan de andere kant had Velanas ook een aardige mogelijkheid, zijn inzet rolde maar net langs de paal. De Graafschap was dichtbij 0-2 via invaller Joey Konings. Ook Melvin Platje was als invaller dreigend, maar de beslissende treffer bleef uit. En dus was het benauwd tot de slotfase.

Zie ook: ons liveblog over Jong FC Utrecht - De Graafschap