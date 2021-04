'Pijnpoli' verlost Tanya van haar chronische pijn

Bij de poli kunnen alleen patiënten uit Velp en Rozendaal terecht en alleen met een doorverwijzing van de reguliere huisarts. Het gaat om een proef van drie jaar, die mogelijk is gemaakt door het samenwerkingsverband Een Plus en zorgverzekeraar Menzis. Na de drie jaar wordt gekeken of het experiment rijp is om in andere delen van Nederland te worden toegepast. Aan de proef doen 150 patiënten uit Velp en Rozendaal mee.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

De proef is mogelijk gemaakt door nieuwe wetgeving. Zo verschuift een deel van het ziekenhuisbudget nu naar lokale oplossingen. Dat is voordelig voor de patiënt, want die hoeft niet iedere keer naar het ziekenhuis verderop en ook voor de zorg in zijn geheel omdat ziekenhuiszorg een stuk duurder is dan lokale zorg.

'Het gaat een stuk beter'

Een van die patiënten is Tanya Zeeman. Ze liep al tijden rond met pijnklachten die verergerden, kon daardoor slecht slapen en had al meerdere onderzoeken gehad. Toen kon ze terecht bij die nieuwe pijnpolikliniek.

"Ik had drie afspraken op één ochtend. Met de Cesar bewegingstherapeut, met een psycholoog en een met een huisarts die is gespecialiseerd in revalidatie. Kort daarna kreeg ik de uitslag en het behandelplan te horen. Dat was heel fijn! Ik kreeg inzicht in de gevolgen van verkeerd staan, lopen en spiergebruik. Ik ben nu een tijdje bezig en mijn klachten zijn aanzienlijk verminderd. Ik doe geregeld mijn oefeningen en merk dat het een stuk beter gaat."

Jacqueline van Baars is de oefentherapeut die Tanya begeleidde bij haar herstel. Ze ziet grote voordelen in de nieuwe aanpak waarin arts, oefentherapeut en psycholoog nauw samenwerken. "We hebben korte lijntjes met de huisartsen. we zitten in het gezondheidscentrum en kunnen samenwerken. We kunnen aanvullend aan elkaar zijn."

Ook de zorgverzekeraar die het initiatief ondersteunt is blij. Projectmanager Winter: "Ik ben ervan overtuigd dat deze manier van behandelen veel voordeel oplevert voor de inwoners van Velp en omstreken. Patiënten krijgen in hun vertrouwde omgeving hun behandeling waar vanaf het begin de verschillende disciplines bij betrokken zijn. Dat komt de kwaliteit voor deze patiëntengroep echt ten goede. Het past ook bij de beweging die wij ondersteunen om zoveel mogelijk zorg dichtbij de mensen te organiseren, zolang hiermee de kwaliteit en toegankelijkheid gewaarborgd zijn."

Voor het experiment is wel een speciale richtlijn aangemaakt bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Die richtlijn maakt het mogelijk dat patiënten, die normaal gesproken in ziekenhuizen behandeld zouden moeten worden, nu ook bij lokale huisartsen of behandelaar terecht kunnen.