Acht PT Cruisers in vlammen op: 'Onze passie en ons levenswerk'

De acht auto's zijn eigendom van Jacqueline Sperling en haar man uit Barneveld. Ze stonden in een loods naast de schuur waar de 250 geiten als ratten in de val zaten. "We hadden de PT Cruisers als hobby", zegt Sperling. "We gebruikten ze onder meer voor trouwwagenverhuur. We zijn helemaal gek van deze auto. Dit was ons levenswerk. Het is verschrikkelijk."

Haar man Kees werd maandag wakker gebeld door de eigenaar van de geitenhouderij. "We zijn er toen naartoe geracet", zegt ze. "We wonen er vijf minuten vandaan. Mijn man griste de sleutels mee en wilde de auto's uit de loods halen. Maar dat ging niet meer. De deur was hartstikke heet. Van de brandweer mocht hij niet naar binnen."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'Dit is een zwarte dag voor ons'

Kees Sperling deelde het nieuws van de brand op zijn eigen Instagramaccount met andere liefhebbers van het markante automodel. "Het is een zwarte dag in ons leven", zegt Sperling, uren na de brand die acht van zijn auto's vernielde.

"Ik krijg positieve reacties van mensen die ons steunen, zelfs uit Amerika. Omdat ze weten wat voor passie het voor ons is. Dat geeft toch wel een stukje voldoening. Maar de auto's krijgen we er niet mee terug en onze hobby is helemaal weg."

Zie ook: Grote brand op boerenbedrijf in Achterveld, 250 geiten omgekomen

In Nederland zijn volgens het blad Autoweek zo'n zevenduizend PT Cruisers verkocht. De productie van de auto begon in 2000 en duurde tot 2010. In dat jaar rolde in de Chryslerfabriek in Mexico de laatste van de band. Er zijn totaal 1,2 miljoen exemplaren van de PT Cruiser gebouwd.

Luister hier de radioreportage terug die verslaggever Vera Eisink maakte met Kees en Jacqueline Sperling.