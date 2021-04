De Graafschap in het nauw, winst bij Jong Utrecht bittere noodzaak

Na twee pijnlijke nederlagen op rij moet De Graafschap op Tweede Paasdag weer opstaan. Een zege bij Jong FC Utrecht is essentieel om in de race te blijven voor rechtstreekse promotie.

Dat zal nog niet meevallen voor de ervaren selectie van trainer Mike Snoei. De klad zit er ineens in bij De Graafschap. Het zelfvertrouwen is aangetast. Na een imposante serie van elf duels zonder nederlaag, gingen de Superboeren twee maal hard onderuit.

Voor schut

Vooral de blamage tegen FC Dordrecht, 0-3 op eigen veld, dreunde nog flink door bij De Graafschap. En maandag wacht Jong FC Utrecht alweer dat helemaal niets te verliezen heeft.

In een pittig gesprek op De Vijverberg zegden de spelers en stafleden elkaar dit weekend de waarheid. "Met zijn allen hebben we het gewoon slecht gedaan. Ook wij als stafleden. Dit kunnen we ons niet permitteren. We stonden voor schut, absoluut. Bij De Graafschap moet je presteren. Maar we waren ook al snel weer met oplossingen bezig", vertelde Snoei zondagavond.

Betrouwbaarheid

"Wie dan het woord voeren in de groep? Dan moet je denken aan jongens als Ted van de Pavert, Danny Verbeek en ook Daryl van Mieghem. Spelers die al veel hebben meegemaakt en zaken goed kunnen verwoorden. Nee, Ralf Seuntjens heeft zich nu even rustig opgesteld", aldus Snoei.

"We moeten terug naar onze afspraken. Naar de basis en de simpele dingen. We waren altijd heel betrouwbaar. Dat heeft ons een hele rits punten heeft opgeleverd na Almere City op 2 januari. We maakten toen een gat dicht van acht punten. Overwinningen bij NEC, Roda JC en Volendam. Ook daar moet je het samen over hebben. Maar nu moeten we dit recht gaat zetten. En dat kunnen we en iedereen wil dat ook. Niemand trekt zich terug of meldt zich af", merkt Snoei.

Sfeeracties

Ook was er zondag na de training een onderhoud met een paar fanatieke supporters. Snoei: "Een paar mannen van de Brigata Tifosi hebben met wat spelers en met Peter Hofstede, voorzitter Martin Mos en mij een half uur gezeten. Een leuk initiatief waar wij ook open voor staan."

"Op tafel lag hoe zij iets extra's kunnen betekenen voor ons. Wij willen juist graag dat contact en die sfeeracties behouden. En voor iedereen is het al saai genoeg. Ook voor de supporters is het allemaal frustrerend omdat ze niet in de stadions kunnen zijn."

Begroting

De druk op de selectie is enorm. Promotie is immers als heilig doel uitgeroepen en ook bittere noodzaak om de toch al niet riante financiële positie op peil te houden. Nog een jaar eerste divisie betekent dat de begroting onder grote druk komt te staan. Maar dat geldt voor meer ploegen. De spanning neemt toe nu de ontknoping nadert.

"Je merkt dat iedereen bovenin loopt te worstelen. Ik heb ook steeds gezegd dat het tot het einde bloedspannend blijft."

Dramatisch

Snoei verraste tegen FC Dordrecht met de bijna vergeten Rick Dekker als centrale verdediger. Dat pakte niet goed uit. Dekker stelde teleur. "Maar andere spelers moeten hem dan ook helpen om samen het tij te keren", zegt Snoei. Na de rust kwamen Ralf Seuntjens, Toine van Huizen en Clint Leemans niet meer terug. De Graafschap speelde vervolgens een dramatische tweede helft. FC Dordrecht kreeg na de 0-3 nog grote kansen op meer. Van de Pavert ontving rood.

De vraag is wat Snoei tegen Jong FC Utrecht gaat doen en met welke veranderingen hij gaat komen. De verwachting is dat Jordy Tutuarima terugkeert als linksback. "Jordy heeft getobt met zijn knie. Morgen hoor ik of hij kan spelen." Nu Van de Pavert geschorst is, is de rentree van Jasper van Heertum na een blessure een meevaller voor De Graafschap. De Brabander staat in de basis, waarschijnlijk weer in de vertrouwde 5-3-2 formatie.

Nog geen Platje

Interessant is ook om te zien wat er voorin gaat gebeuren. Snoei kan een groot aantal keuzes maken. Melvin Platje wacht nog altijd op zijn eerste basisplaats. "Daar kan ik wel duidelijk over zijn. Hij is nog niet klaar om te beginnen. Hij zit in de laatste fase van zijn opbouw."

Vermoedelijke opstelling: De Boer, Lelieveld, Van Huizen, Van Heertum, Baas, Tutuarima; Verbeek, Leemans, Lieftink; Seuntjens en Van Mieghem.