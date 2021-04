Annemiek van Vleuten wint Ronde van Vlaanderen na knappe solo

De 38-jarige wielrenster uit Wageningen reed in de finale weg en kwam solo aan. Het was haar tweede zege in deze klassieker, in 2011 boekte ze in Vlaanderen haar eerste grote overwinning. "Ongelooflijk, tien jaar later", juichte ze direct na de finish.

Van Vleuten was de hele koers al actief. Ze viel meerdere keren aan, maar uiteindelijk bleef er een groep van acht toprensters over. Op de Paterberg waagde ze opnieuw een aanval en ze kwam met een voorsprong van enkele seconden boven. In de laatste dertien kilometer bouwde ze die voorsprong alleen maar uit.

Superblij

"Ik had hier zoveel jaren op gehoopt en nu viel alles op z'n plek. Ik had Vlaanderen al jaren met rood omcirkeld in mijn agenda staan. Ik wilde de Paterberg als eerste op. Oh, ik ben de kilometers afgeteld. Ik zat echt kapot. Ik had maar acht seconden. Dit is de eerste klassieke zege voor mijn ploeg Movistar, dat gaan we wel vieren. Ik ben superblij."