Een 'koffie to throw' mag je na gebruik in de Waal gooien

Katerien ter Meulen en Bibi Cornelissen leggen uit hoe het werkt in de boerderij aan de Oosterhoutsedijk. "We krijgen een flinke lading klei binnen en die gaan we dan sorteren, met de hand." Er zitten soms grote brokken en steentjes is. "Daarna gaan we het wassen, nat maken en krijg je een soort speelklei", legt Cornelissen uit. Met de hand worden de hoopjes klei, omgevormd tot een kopje op de kleitafel laat Ter Meulen zien. "Vervolgens laten we het drogen en doen we er een laagje bijenwas omheen en dan je er uit drinken".

Wegwerpproducten zorgen al langer voor veel overlast in Nederland. "Daarom zijn we gaan kijken hoe we dat kunnen oplossen", zegt Ter Meulen. Vanuit de stichting Fabrikaat kijkt ze hoe actuele vraagstukken lokaal met hulp uit de natuur kan worden opgelost. "Dat is in navolging van het kleibord, de kleibeker geworden". Door de bijenwas valt de beker niet meteen uit elkaar. Het smeltpunt van de was ligt hoger dan de temperatuur van de koffie.

Bekijk hier de tv-reportage:

In de Waal gooien

Doordat het bekertje niets meer bevat dan klei en bijenwas is het dus 100 procent biologisch. "Je kan het dus gewoon in de rivier gooien, want dan lost het vanzelf op in het water". Na een uur is het bekertje al volledig uit elkaar gevallen.

Fabrikaat noemt het project dan ook niet coffee-to-go, maar coffee-to-throw.

