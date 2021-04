Corona onder een vergrootglas; dít zijn de opvallende Gelderse cijfers

Je leest het vaak: 23,3 positieve tests op de 100.000 inwoners bijvoorbeeld. Voor statistici misschien interessante cijfers, maar wat kun je eruit opmaken als je uit een gemeente komt met 2800 inwoners? Pak de rekenmachine er maar vast bij. Of lees hier verder, want wij bekeken de totaalcijfers van het RIVM en zetten die cijfers per gemeente af tegen het aantal inwoners. Onderaan de pagina staat een kaart waar je eenvoudig het totaal aantal besmettingen in jouw gemeente vanaf februari 2020 tot 1 april 2021 kan terugvinden. De meest opvallende zaken staan daarboven al uitgelicht.

De GGD Gelderland-Zuid kan er de vinger niet op leggen waarom de cijfers in Zaltbommel er uitspringen. "Wij zien ook dat in Zaltbommel, en eigenlijk in de hele Bommelerwaard, het afgelopen jaar meer gevallen van corona zijn geweest dan in de rest van Gelderland", zegt arts infectieziektebestrijding Jolanda Hoefnagel. "Wij hebben daar uiteraard naar gekeken, maar we hebben daar niet één verklaring voor. Er spelen meerdere factoren mee. Er is bijvoorbeeld een uitbraak geweest in een verpleeghuis, met heel veel gevallen. Dan zie je dat de cijfers snel oplopen. En Zaltbommel is een kleine gemeente, waardoor de cijfers snel vertekenen. Daarnaast hebben we gekeken of er iets te vinden is in het gedrag van de inwoners in de Bommelerwaard. Maar uit het onderzoek komen geen bijzonderheden naar voren: we zien geen verschillen ten opzichte van het gedrag van de rest van de mensen in Nederland, voor zover we daar informatie over hebben. Wel zien we een trend in Nederland dat mensen de maatregelen minder goed naleven. Het kan zijn dat dat in de Bommelerwaard ook zo is."