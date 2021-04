NEC'er Odenthal gelooft nog in promotie

De 20-jarige verdediger weet dat de ambitie voor volgend seizoen directe promotie is. "Daar heb ik eerlijk gezegd nog niet over nagedacht, want de focus ligt op dit seizoen. En we maken dit seizoen ook nog een goeie kans om te promoveren. Volgend seizoen zien we dan wel weer."

Maandag wacht Telstar thuis. "We hebben dus niet veel te rouwen om de vervelende wedstrijd vrijdag tegen Almere. We gaan het morgen laten zien. Uit tegen Telstar was geen goede wedstrijd van ons, dat gaan we nu rechtzetten. Glynor Plet is een goeie, sterke spits, een mooie uitdaging voor mij."

Cas Odenthal is een vaste waarde bij NEC Foto: Omroep Gelderland

NEC staat nu zesde, een plek hoger betekent beginnen met een thuisduel in de play-offs. "Ja, het is mooi als we thuis mogen beginnen. En hopelijk zijn de supporters en dan bij. Dan hebben we ook nog een voordeel. We zijn er aan gewend dat er geen fans zijn, maar het mooiste is spelen in een vol stadion met hele fanatieke supporters."

Odenthal is inmiddels een vaste waarde bij NEC. "Ik ben altijd hard blijven trainen. Het is mooi dat het er nu uitkomt en hopelijk kan ik deze lijn doortrekken. Ze hebben de optie gelicht in mijn contract, maar ik heb nog niks gehoord over een nieuw contract."