Vijfhonderd gelovigen vieren Pasen in kerk in Opheusden

Volgens hem is het samenkomen van de gemeente het fundament van de christelijke kerk. "Daarin worden alle wezenlijke notities van het christendom naar voren gebracht. Dat is ontzettend belangrijk", benadrukt hij. Ruitenberg reageert daarmee op de kritiek vanuit de politiek en de samenleving op het houden van grote kerkdiensten in coronatijd.

De diaken vertelt dat in zijn kerk alle coronamaatregelen in acht worden genomen. "Ten eerste is het belangrijk dat ten aanzien van het virus de nodige bescherming wordt genomen. Dat hebben we ook gedaan. En onze kerk heeft 2850 zitplaatsen, als er dan 500 in gebruik zijn, dan zit je op 15 tot 20 procent van het maximumaantal. Een op de vijf zitplaatsen, daar zit echt wel anderhalve meter tussen. Ik heb wel eens gezegd: ik voel me hier in de kerk veiliger dan als ik boodschappen ga doen in de supermarkt."

Samenkomen belangrijk

Volgens Ruitenberg realiseren mensen zich vaak niet hoe belangrijk het samenkomen is voor de gemeente. "Ik vermoed dat Nederland is weggegroeid van haar joods-christelijke wortels, in die zin dat ze geen notitie hebben van de belangrijkheid van het samenkomen in de kerk voor het christendom. Ik denk dat dat besef heel ver weg is."

Diaken Klaas Ruitenberg. Foto: Omroep Gelderland

Vijftig jaar geleden was dat wel anders, vertelt hij. "Toen ik een kleine jongen was, was het heel normaal om naar de kerk te gaan. Toen ging bijna iedereen. De secularisatie heeft wat dat betreft enorme wonden geslagen in de samenleving, zelfs zodanig dat wat toen normaal was, nu abnormaal is."

Het gesprek moet weer op gang komen

Ruitenberg begrijpt het ontstaan van zuilen in de vorige eeuw, maar daardoor is er volgens hem wel een kloof tussen mensen ontstaan. "Dat is niet goed, want dan weet je niet wat iemand beweegt om bijvoorbeeld naar de kerk te gaan, of waarom niet. Het gesprek moet weer op gang komen."

Hij vindt dat zowel de kerk als de samenleving daaraan moet werken. "We denken vaak in stereotypen, in karikaturen van elkaar, zonder na te denken over wat er nou werkelijk gebeurt. Wederzijds respect is belangrijk." Zelf gaat Ruitenberg, die Gelders Statenlid is voor de SGP, nog meer de verbinding zoeken met iedereen.

