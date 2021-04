Barreto terug bij NEC, meespelen Bruijn onzeker

Op Tweede Paasdag thuis tegen Telstar maakt de routinier hoogstwaarschijnlijk zijn rentree in de basiself. Dat gaat ten koste van Terry Sanniez, die voor het eerst sinds anderhalf jaar weer een basisplaats had.

Het meespelen van Jordy Bruijn is onzeker. Hij trainde zondag niet mee. "We moeten het nog bekijken, maar die kans is niet groter geworden nu hij niet traint", verklaart trainer Rogier Meijer. "Joep van der Sluijs, Ayman Sellouf en Mathias De Wolf zijn de opties om dat in te vullen."

Jordy Bruijn is een twijfelgeval Foto: Omroep Gelderland

De enige zekere afwezige is Rens van Eijden, die op de weg terug is na een enkelblessure.

Play-offs

Uit tegen Telstar faalde NEC en werd met 5-2 verloren. Door dat soort nederlagen is NEC afgehaakt in de strijd om rechtstreekse promotie. Inzet van de rest van dit seizoen is het al dan niet starten met een thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De achterstand op de ploeg uit Deventer is drie punten. Als NEC Go Ahead niet inhaalt, begint de play-offs met een duel in de Adelaarshorst. "We zijn nog niet teveel bezig met de play-offs", zegt Meijer. "We richten ons met name op de wedstrijden die er komen. Tegen Telstar uit ging er veel fout, daar kregen we de eerste helft de goals veel te makkelijk tegen. Dat willen we nu rechtzetten."

Het kampioensfeest van NEC in 2015 Foto: Omroep Gelderland

Zes jaar geleden werd NEC kampioen van de eerste divisie. "Dan waren ze er vroeg bij. Dat zal morgen niet lukken. Mooie herinneringen, maar we zitten nu in een andere situatie. En elf jaar geleden werden we kampioen met De Graafschap, toen kopte Muslu een bal binnen."

Vermoedelijke opstelling:

Branderhorst; van Rooij, Odenthal, Barreto, Bukusu, El Karouani; Proper, Vet, Bruijn; Tavsan, Janga.